Обама не пригласил на свой юбилей принца Гарри и его жену

Экс-президент США Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Источники, приближенные к чете герцогов Сассекских, утверждают, что супруга британского принца Гарри, Меган Маркл была очень расстроена, узнав, что ее имя не значилось даже в первоначальном списке приглашенных на 60-летний юбилей экс-президента США Барака Обамы.

Обама, планировавший собрать на юбилей в своем поместье на острове Мартас-Винъярд почти тысячу гостей, после прозвучавшей в его адрес критики сократил число приглашенных до 475 человек.

44-го президента США начали обвинять в том, что в разгар очередной волны коронавируса, предполагающей запрет на массовые мероприятия, он собирает под своей крышей людей, которые не смогут соблюдать положенные нормы социального дистанцирования.

К Обаме прибыл весь цвет американского общества – звезды Голливуда, известные певцы, популярные телеведущие, отставные и действующие политики.

Несмотря на то, что с принцем Гарри Обама хорошо знаком лично уже много лет и даже давал ему интервью сразу после того как закончил свой президентский срок, первый темнокожий президент США не счел необходимым пригласить внука британской королевы на празднование.

Меган Маркл пришлось сохранять мину при плохой игре и рассказывать знакомым, что в гости к Обаме она и Гарри все равно не смогли бы поехать, так как в настоящее время оба они заняты воспитанием малолетних детей.

Герцогиня Сассекская, обещавшая миру посвятить себя филантропии, сейчас активно обыгрывает собственную круглую дату. Недавно ей исполнилось 40, и она попросила 40 своих друзей пожертвовать по 40 минут их времени на разного рода благотворительные акции. Среди поддержавших инициативу Меган – певица Адель и поэтесса Аманда Горман.