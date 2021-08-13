Код во благо: как в России внедряют маркировку молочной продукции

Фото: Иван МАКЕЕВ

Это необходимо для того, чтобы убрать с прилавков нелегальную и опасную для здоровья продукцию. Из-за контрафакта честный бизнес теряет ежегодно миллиарды рублей. Не все производители восторженно относятся к нововведению, но оставим за скобками, почему кому-то выгодно оставаться в тени.

Фальсификат уходит с рынка

Маркировка уменьшает долю фальсификата на рынке. Это является основной целью государства, которое последовательно вводит нововведение в практическое русло.

«Маркировка – это важный инструмент защиты потребителей и честных производителей от опасной продукции и недобросовестного бизнеса, который такую продукцию производит. Если говорить о выгодах для производителей, то это, прежде всего, сокращение нелегального оборота и создание честных условий конкуренции», - считает член Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации Сергей Лисовский.

По его мнению, спрос на продукцию не сократится, и честный бизнес займет освободившуюся нишу, увеличит обороты и тем самым сможет заработать больше. Также эксперт среди плюсов маркировки назвал автоматизацию производств и доступ с информации о статусе товаров, благодаря которой производители смогут повысить свою эффективность.

Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, что с введением маркировки производители будут обязаны точно указывать, какие ингредиенты включены в состав того или иного продукта: называть сырный продукт сыром уже не получится.

Серый рынок уйдет, но не возникнет ли дефицита молочки? «Российская молочная отрасль работает круглосуточно и производит широчайший ассортимент безопасной и качественной молочной продукции. Введение маркировки никак не повлияет на рынок и на потребителей», - говорит председатель Совета директоров Молочного Союза России Людмила Маницкая.

На низком старте

Вся молочная отрасль активно готовится к новому этапу маркировки, но есть уже и передовики.

«Все предприятия, которые входят в Молочный союз, готовятся к началу второго этапа. Среди ключевых производителей, которые либо уже готовы, либо будут готовы к 1 сентября, Ehrmann, Campina, Лакталис, Томмолоко, Киприно, Милком, Галактика, Ровеньки, и другие», - сказала директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

В ассоциацию Дамол входит 7 крупных производств из разных регионов России. Среди них Купинское мороженое, Нижнекамский молочный комбинат и Переяславский молочный завод. Там заверили, что внедрение второго этапа маркировки проходит без задержек и отклонений.

Крупнейший переработчик молока в России Эконива тоже не видит проблем во внедрении маркировки, а крупнейшая типография TetraPak уже обеспечивает отечественные молзаводы упаковкой с заветными кодами.

Без сложностей внедрение маркировки проходит и у воронежского Молвеста, чья продукция под марками «Вкуснотеево» есть в каждом магазине.

В Курской области активно ведутся подготовительные работы, ведь до 1 сентября – рукой подать. «К установленному сроку производители смогут выпускать продукцию данного вида с нанесенной маркировкой», - отмечает председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев.

По мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой, в целом маркировка не вызвала существенных затруднений в работе молочной отрасли республики. В этом регионе работает такой гигант, как Милком.

Ко второму этапу полностью подготовилась компания «РостАгроЭкспорт». IT-директор компании Сергей Кравцов рассказывает, что компания договорилась о тестировании кодов в лаборатории «ТрекМарк», которая была открыта по инициативе Минпромторга и при поддержке АКОРТ и оператора системы «Честный знак». В дальнейшем предприятие планирует проводить такие тестирования на регулярной основе.

Успех подготовки ко второму и третьему этапу маркировки (он стартует 1 декабря и коснется молочки со сроком годности менее сорока дней) прост: чем раньше производитель начинает подготовку к маркировке своей продукции, тем очевиднее результат.