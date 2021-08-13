Ставка на высокомаржинальные проекты: «Роснефть» получила рекордную прибыль

Деформирован оказался и сам рынок энергоносителей. И, тем не менее, «Роснефти» удалось продемонстрировать очевидную гибкость к вызовам и угрозам.

Компания продемонстрировала хорошие производственные и финансовые результаты. По итогам I половины 2021 года «Роснефть» получила один из самых высоких в своей истории показателей чистой прибыли, увеличила показатели EBITDA и свободного денежного потока более чем в два раза.

Чистая прибыль «Роснефти» за указанный период достигла 382 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превысило уровень чистой прибыли «Роснефти», полученной по итогам всего 2020 года, а это, напомним, 147 млрд рублей.

Компания последовательно снижает внешнюю задолженность. Так, сумма финансового долга и торговых обязательств была сокращена компанией за второй квартал 2021 года на целых 5,9 млрд долларов.

Суммарно же, с начала года, общий долг «Роснефти» снизился на 6% и, как отмечают, эксперты, его уменьшение происходит третий квартал подряд. Отметим, что аналитики Moody’s, спрогнозировали, что к концу 2021 года уровень долговой нагрузки компании может сократиться более чем на 40%.

Эксперты уже отметили, что результаты сильно повлияли на ожидания аналитиков ведущих рейтинговых агентств, которые рассматривают только позитивные сценарии развития компании.

Причины, в общем, были прогнозируемыми: увеличение цен на нефть, положительный эффект «обратного акциза», увеличение объемов реализации углеводородов, а также сохранение низких операционных затрат на добычу. Последнее для «Роснефти» является характерным, и мы отмечаем это из года в год, как один из главных показателей эффективности управления компанией.

Действительно, если на цены на энергоносители влияют, в основном внешние условия, как и на увеличение объёмов реализации, то уж сохранение низких операционных затрат – прямой результат работы менеджмента.

Показателем эффективности работы компании, конечно, является и рост выручки: во втором квартале «Роснефтью» был продемонстрирован такой рост - на 25% по сравнению с первым кварталом. И это самый высокий результат среди мейджоров, которые нарастили выручку в гораздо меньших объёмах максимум, к примеру - на 17% (Chevron), а выручка Equinor вообще снизилась на 1%.

Ещё один важный показатель – рост свободного денежного потока – также продолжается у «Роснефти» десятый год подряд. По итогам текущего полугодия он составил 505 млрд рублей (6,9 млрд долларов), как говорится в отчётности компании, что в 2,5 раза выше, чем годом ранее. Рост же показателя во втором квартале вообще составил 65,8%.

В нынешних условиях предпочтительности капитальных проектов крайне важным, на наш взгляд, является увеличение их инвестирования. Такие затраты у «Роснефти» в первом полугодии 2021 года составили 462 млрд рублей (6,1 млрд долларов), что на 26% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Такой рост связан с реализацией масштабной программы освоения нефтегазовой провинции на севере Красноярского края в рамках мегапроекта «Восток Ойл», а также наращиванием бурения «РН-Юганскнефтегаз». Глава «Роснефти» Игорь Сечин констатировал следующее: «Мы сконцентрированы на реализации крупных проектов с высоким уровнем маржи и высококачественными запасами». Акционеры, прежде всего, государство, не могут не оценить таких устремлений.

В июле, например, «Роснефть» досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год на сумму 73,55 млрд рублей. Напомним, что коэффициент выплат является одним из самых высоких в отрасли.

Весьма характерным было и то, что ещё в конце 2020 года 10% в проекте «Восток Ойл» выкупил крупный международный трейдер Trafigura, а в июне стало известно о подписании соглашения об основных условиях сделки по продаже 5% проекта консорциуму компаний во главе с Vitol S.A. Явочным порядком иностранные инвесторы «голосуют» за перспективность «Восток Ойл», признавая его «локомотивом», развития компании, «магнитом для инвесторов» и «главным фаворитом» рынка.

Логично, что в первом полугодии, в результате, акции компании стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. Так, весной-летом 2021 года Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Райффайзенбанк, а также российские финансовые институты, в частности, «Газпромбанк», существенно повысили (на 25-30%) целевую стоимость акций компании, как перспективные для инвестиций.

По мнению различных рейтинговых агентств, «Роснефть» «учитывает риски энергетического перехода в своей деятельности и предпринимает соответствующие действия для минимизации его эффекта». Соответственно инвестиционная привлекательность компании сохраняется и на перспективу.

На этом фоне логично смотрится и работа компании с персоналом, особенно, когда дело касается безопасности труда. Так, в программе вакцинации на текущий момент уже приняло участие около 90% сотрудников головного офиса и 71% сотрудников дочерних организаций.

Повышенное внимание к соблюдению норм безопасности на производствах привело к значительному снижению количества так называемых событий технологической безопасности в блоках «разведка и добыча» и «нефтегазосервис» - PSE-1 на 45% и PSE-2 на 42% - по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Соответственно, растут и производственные показатели. Так, показатели добыча нефти и конденсата во втором квартале (они увеличилась на 5,1% и достигла 47,8 млн тонн).

Эксперты отметили, что это больше, чем аналогичные показатели у ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras, Eni, TotalEnergies и других компаний.

Добыча газа во втором квартале 2021 года у компании выросла на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 16,07 млрд куб. м.

Всего за первые шесть месяцев 2021 года «Роснефть» нарастила проходку в эксплуатационном бурении почти на 6% - до 5,1 млн м., а доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается компанией на уровне не менее 50%.

При этом, «Роснефть» сохранила позиции крупнейшей нефтеперерабатывающей компании в России. Иллюстрируя это, отметим, что объем переработки составил 47,6 млн тонн в первом полугодии 2021 года и 23,5 млн тонн во втором квартале. Причём, даже проведение ремонтных работ не оказало влияния на стабильность снабжения моторным топливом внутреннего рынка.

На внешнем рынке также поддерживаются высокие темпы переработки: объемы на заводах в Германии во втором квартале этого года также выросли на 27% (до 2,9 млн тонн). Однако приоритетным для «Роснефти» является всё же внутренний рынок, а объемы моторного топлива, поставляемого «Роснефтью» на Санкт-Петербургскую биржу, значительно превышают установленные нормативы, причём, регулярно.

Напоследок отметим, что объем розничных продаж на собственных АЗС, а их 3 тысячи, по итогам первых шести месяцев текущего года, согласно данным самой компании, «полностью восстановился после ограничительных мер, введенных в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, превысив показатель аналогичного периода 2020 года на 12%».