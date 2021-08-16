О рационе молодежи рассказали эксперты проекта «Здоровое питание»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Встреча экспертов транслировалась в официальных аккаунтах медиагруппы «Комсомольская правда» в соцсетях – ВКонтакте, Фейсбуке

Одноклассниках, на сайте kp.ru в разделе «Время питаться правильно», в социальных сетях проекта «Здоровое питание».

В мероприятии приняли участие: Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по Московской области Роспотребнадзора; Екатерина Бурляева, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, терапевт-диетолог; Ольга Кормухина, певица, заслуженная артистка России; Алексей Белов, музыкант, экс-лидер группы «Парк Горького»; Лариса Сайфутдинова, начальник управления образовательных программ ВДЦ «Орленок»; Анастасия Морозова, фудблогер, участник кулинарного поединка, прошедшего в рамках совместного проекта «Время питаться правильно» Роспотребнадзора и «Комсомольской правды».

Анастасия Морозова, фудблогер, участник кулинарного поединка, прошедшего в рамках совместного проекта «Время питаться правильно» Роспотребнадзора и «Комсомольской правды» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Международный День молодежи отмечается ежегодно 12 августа, начиная с 1999 года. За молодежью – будущее нашей страны. Учитывая пандемию ожирения, которая в настоящий момент охватила практически весь мир и является предпосылкой развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых, онкологических и даже психических заболеваний, важно, чтобы подрастающее поколение с юных лет приобретало здоровые привычки, к которым относятся и навыки здорового, сбалансированного питания. Собравшиеся обсудили пути решения этой масштабной социально значимой задачи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Чтобы наши юноши и девушки могли правильно формироваться, чтобы молодой организм развивался адекватно анатомически, чтобы психоэмоциональное состояние соответствовало возрасту, необходимо соблюдать определенную околосуточную калорийность. Для юношей она в среднем составляет 2 500 – 2 900 ккал, для девушек – 2300 – 2500 ккал», – пояснила врач-диетолог Екатерина Бурляева.

Приглашенные звезды поделились подробностями организации здорового питания в семье. «Наше утро всегда начинается либо с фруктов, либо с овощей, желательно зеленого цвета, – рассказала Ольга Кормухина. – Наш приоритет – огурцы, сельдерей, яблоки. Обязательно в рационе должны быть чеснок, лук, свекла, морковь. Выручает то, что живем за городом, и я заядлая огородница».

Ольга Кормухина, певица, заслуженная артистка России и Алексей Белов, лидер группы "Парк Горького". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе пресс-конференции неоднократно поднималась тема необходимости проведения воспитательной работы с подрастающим поколением - для формирования у молодежи четкого представления о том, что такое здоровое питание. Ярким примером такой успешной работы может стать практика Всероссийского детского центра «Орленок», где реализуется образовательная программа по правильному питанию для детей и подростков, созданная совместно с Роспотребнадзором.

На конференции объявили о запуске нового сервиса проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» – «4 сезона – тарелка здорового человека».

«Сегодня на просторах интернета можно найти множество сайтов, где предлагают подобрать программу питания, но далеко не все они содержат достоверную информацию, а некоторые просто небезопасны. Мы создали первый официальный ресурс с широким набором полезных сервисов по здоровому питанию – абсолютно бесплатный и общедоступный. Он содержит актуальную информацию, проверенную и одобренную научными экспертами. Сервис «4 сезона – тарелка здорового человека» поможет всем желающим приобщиться к здоровому образу жизни», – заявила представитель Роспотребнадзора Надежда Раева.

Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по Московской области Роспотребнадзора Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уникальный бесплатный сервис «4 сезона – тарелка здорового человека» представляет собой многофункциональную цифровую платформу, с помощью которой каждый пользователь сможет выбрать оптимальную программу питания – все они одобрены экспертами ФИЦ питания. Акцент сделан на сезонности продуктов, которые должны в обязательном порядке присутствовать в ежедневном рационе, и подборе программ здорового питания. Сервис поможет рассчитать калорийность блюд, выбрать программу тренировок, задать вопросы профильным экспертам и многое другое.