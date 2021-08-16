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Здоровье16 августа 2021 16:15

О рационе молодежи рассказали эксперты проекта «Здоровое питание»

В пресс-центре «Комсомольской правды» 12 августа состоялась онлайн-конференция, посвященная безопасному питанию, укреплению здоровья и иммунитета молодого поколения, приуроченная к Международному дню молодежи
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Встреча экспертов транслировалась в официальных аккаунтах медиагруппы «Комсомольская правда» в соцсетях – ВКонтакте, Фейсбуке

Одноклассниках, на сайте kp.ru в разделе «Время питаться правильно», в социальных сетях проекта «Здоровое питание».

В мероприятии приняли участие: Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по Московской области Роспотребнадзора; Екатерина Бурляева, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, терапевт-диетолог; Ольга Кормухина, певица, заслуженная артистка России; Алексей Белов, музыкант, экс-лидер группы «Парк Горького»; Лариса Сайфутдинова, начальник управления образовательных программ ВДЦ «Орленок»; Анастасия Морозова, фудблогер, участник кулинарного поединка, прошедшего в рамках совместного проекта «Время питаться правильно» Роспотребнадзора и «Комсомольской правды».

Анастасия Морозова, фудблогер, участник кулинарного поединка, прошедшего в рамках совместного проекта «Время питаться правильно» Роспотребнадзора и «Комсомольской правды»

Анастасия Морозова, фудблогер, участник кулинарного поединка, прошедшего в рамках совместного проекта «Время питаться правильно» Роспотребнадзора и «Комсомольской правды»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Международный День молодежи отмечается ежегодно 12 августа, начиная с 1999 года. За молодежью – будущее нашей страны. Учитывая пандемию ожирения, которая в настоящий момент охватила практически весь мир и является предпосылкой развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых, онкологических и даже психических заболеваний, важно, чтобы подрастающее поколение с юных лет приобретало здоровые привычки, к которым относятся и навыки здорового, сбалансированного питания. Собравшиеся обсудили пути решения этой масштабной социально значимой задачи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Чтобы наши юноши и девушки могли правильно формироваться, чтобы молодой организм развивался адекватно анатомически, чтобы психоэмоциональное состояние соответствовало возрасту, необходимо соблюдать определенную околосуточную калорийность. Для юношей она в среднем составляет 2 500 – 2 900 ккал, для девушек – 2300 – 2500 ккал», – пояснила врач-диетолог Екатерина Бурляева.

Приглашенные звезды поделились подробностями организации здорового питания в семье. «Наше утро всегда начинается либо с фруктов, либо с овощей, желательно зеленого цвета, – рассказала Ольга Кормухина. – Наш приоритет – огурцы, сельдерей, яблоки. Обязательно в рационе должны быть чеснок, лук, свекла, морковь. Выручает то, что живем за городом, и я заядлая огородница».

Ольга Кормухина, певица, заслуженная артистка России и Алексей Белов, лидер группы "Парк Горького".

Ольга Кормухина, певица, заслуженная артистка России и Алексей Белов, лидер группы "Парк Горького".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе пресс-конференции неоднократно поднималась тема необходимости проведения воспитательной работы с подрастающим поколением - для формирования у молодежи четкого представления о том, что такое здоровое питание. Ярким примером такой успешной работы может стать практика Всероссийского детского центра «Орленок», где реализуется образовательная программа по правильному питанию для детей и подростков, созданная совместно с Роспотребнадзором.

На конференции объявили о запуске нового сервиса проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» – «4 сезона – тарелка здорового человека».

«Сегодня на просторах интернета можно найти множество сайтов, где предлагают подобрать программу питания, но далеко не все они содержат достоверную информацию, а некоторые просто небезопасны. Мы создали первый официальный ресурс с широким набором полезных сервисов по здоровому питанию – абсолютно бесплатный и общедоступный. Он содержит актуальную информацию, проверенную и одобренную научными экспертами. Сервис «4 сезона – тарелка здорового человека» поможет всем желающим приобщиться к здоровому образу жизни», – заявила представитель Роспотребнадзора Надежда Раева.

Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по Московской области Роспотребнадзора

Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по Московской области Роспотребнадзора

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уникальный бесплатный сервис «4 сезона – тарелка здорового человека» представляет собой многофункциональную цифровую платформу, с помощью которой каждый пользователь сможет выбрать оптимальную программу питания – все они одобрены экспертами ФИЦ питания. Акцент сделан на сезонности продуктов, которые должны в обязательном порядке присутствовать в ежедневном рационе, и подборе программ здорового питания. Сервис поможет рассчитать калорийность блюд, выбрать программу тренировок, задать вопросы профильным экспертам и многое другое.

Время питаться правильно!Принципы здорового питания