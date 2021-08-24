Инфекционист объяснила как защитить детей от Ковида

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До начала учебного года остается одна неделя. Подготовка идет в спокойном (насколько это возможно в условиях пандемии) режиме, и это хорошо. Однако за этим спокойствием мы все, как кажется, упускаем важный факт: это будет первое настоящее, полноценное «1 сентября» с момента прихода SARS-CoV-2! Потому что год назад очные занятия начались далеко не везде. Многие школы, вузы и другие учебные заведения решили полностью или частично сохранить удаленный режим. В этот раз все иначе: школьники и студенты придут в классы и аудитории.

Но к «традиционному» осеннему всплеску ОРВИ добавилась новая угроза – новые штаммы коронавируса. Да, по-прежнему считается, что ковид щадит детей. Однако даже в этих условиях врачи продолжают наблюдать случаи, когда у здоровых детей (как правило, через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции) развивается комплексное осложнение, которое, с легкой руки журналистов, называют Кавасаки-подобным синдромом. А по-научному – синдромом мультисистемного воспалительного ответа. Причем, осложнение встречается как у малышей до 5 лет, так и у подростков.

Так как защитить детей от ковида, учитывая, что вакцины для них по-прежнему нет? Насколько важна профилактика ОРВИ в нынешних условиях? Какой должна быть профилактика для ребенка, если коронавирусом в семье заболел взрослый? На эти и другие вопросы «Комсомольской правде» ответила главный внештатный детский инфекционист Санкт-Петербурга, научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Елена Дондурей.

- Правда ли, что дельта-штамм часто поражает детей? Насколько тяжело протекает заболевание?

- С самого начала пандемии, еще до появления новых мутаций SARS-COV-2, дети заражались и в разной степени тяжести переносили новую коронавирусную инфекцию. В настоящее время, в исходе 3-й волны пандемии мы не видим существенных различий в характере заболевания детей. На долю тяжелых случаев приходится до 2,0% всех госпитализированных.

- Как часто дети, переболевшие ковидом, сталкиваются с кавасаки-подобным синдромом? В каких ситуациях родителям стоит насторожиться?

- По предварительным подсчетам, детский мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с новой коронавирусной инфекцией, регистрируется в 0,2-0,3% случаев инфицирования SARS-COV-2 у детей. Его отличительной особенностью является высокая и длительная лихорадка в сочетании со склеритом (воспаление склеры глаза – ред.), выраженной интоксикацией, нередко гипотонией, а в ряде случаев желудочно-кишечными симптомами. Безусловно, с такой симптоматикой может протекать много заболеваний у детей. Поэтому, окончательный диагноз ставится только специалистами.

Главный внештатный детский инфекционист Санкт-Петербурга, научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Елена Дондурей (из личного архива)

- Какую профилактику необходимо проводить детям, если в семье кто-либо заболел коронавирусом? Что можно начать давать ребенку в этом случае?

- Самым первым профилактическим мероприятием является разобщение с источником инфекции. В случаях, когда это невозможно, а также при наличии у ребенка сопутствующей патологии, для профилактики новой коронавирусной инфекции у детей возможно использование противовирусного препарата Арбидол в рамках экстренной (постконтактой) профилактики.

- Как именно этот препарат подавляет вирусы, попадающие в организм?

- В настоящее время накоплено уже достаточно много отечественных и зарубежных данных о механизме действия умифеновира (международное непатентованное название Арбидола – ред.). Он относится к противовирусным средствам, блокирующим процесс слияния вирусов с клеткой. В частности, доказано, что препарат способен связываться с молекулами гемагглютинина (поверхностного белка – ред.) вируса гриппа, лишая его возможности прикрепиться к клетке человека. В случае с коронавирусом нового типа механизм действия умифеновира связан с блокированием этапа фузии (слияния – ред.), на уровне взаимодействия поверхностного S-белка коронавирусов и рецептора АСЕ2 на поверхности клеток человека. Это подтверждено результатами молекулярного моделирования молекулы умифеновира с возможными лекарственными мишенями на поверхности коронавируса SARS-CoV-2.

- Насколько исследован и безопасен умифеновир? Чем он лучше других противовирусных препаратов?

- Арбидол можно отнести к группе наиболее исследованных противовирусных препаратов. С момента его разработки проведено более 120 доклинических и клинических исследований, в том числе за рубежом (США, Австралия, Китай, Франция и др.). Все они подтверждают эффективность и безопасность умифеновира, а результаты опубликованы в 130 статях и клинических рекомендациях. Главное отличие от других препаратов – широкий спектр противовирусной активности.

- Скоро начинается учебный год: нужно ли проводить профилактику ОРВИ у детей?

- Безусловно нужно! Но стоит помнить, что главный способ защиты - это неспецифическая профилактика. И она, кстати, одинакова для широкого круга инфекционных, в том числе респираторных заболеваний. Такая профилактика включает мероприятия в отношении источника инфекции (изоляция больных), механизма передачи (дистанцирование, средства индивидуальной защиты и т.д.) и восприимчивого организма (способы повышения устойчивости к возбудителям ОРВИ).

- А взрослым такая профилактика показана? Насколько оправдана профилактика у тех, кто получили прививку от коронавирусной инфекции?

- Взрослые менее подвержены заболеваемости обычными сезонными респираторными инфекциями, чем дети. Однако это не касается пожилых и лиц с тяжелой сопутствующей патологией. Безусловно, новой коронавирусной инфекции это тоже не касается. Как мы видим, болеют абсолютно все, в том числе молодые люди с сильным иммунитетом. Наличие прививки также не исключает возможность заражения, поэтому проведение профилактики обязательно.