«Дай сдачи!»: Учим ребенка постоять за себя

В детском саду у детей - свои проблемы: ударили, толкнули, обозвали, отобрали игрушку… Фото: Евгения ГУСЕВА

Горячая пора начинается не только у родителей школьников. Совсем малыши как раз сейчас идут или готовятся пойти с сентября в детский сад. И там - свои проблемы: ударили, толкнули, обозвали, отобрали игрушку… Это нам кажется мелкими неприятностями. А детишки из-за таких историй могут сильно переживать, даже отказываются идти в группу. Родители часто недооценивают горечь чувств, пытаются подбодрить: мол, не расстраивайся! Но делают только хуже, помогая обиде разрастаться: даже мама с папой меня не понимают и не любят. Как правильно повести себя?

«Он все время дерется!»

Увы, почти в каждой группе есть дети, которые дерутся. А еще могут поставить подножку, пнуть, стукнуть лопаткой, кинуть песок в лицо, укусить…

«Дай сдачи!» – часто учат родители. Спорное утверждение. Давать сдачу иногда надо, но не в младшем дошкольном возрасте, рассуждает психолог и педагог Анна Быкова в книге «Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад».

Во-первых, вы путаете ребенка: то говорите «дай сдачи», то учите, что драться – плохо.

Во-вторых, малыш не способен разграничивать, когда он нападает, а когда защищается и может воспринять как личную обиду, если кто-то из детей первый взял желанную игрушку, сел на его стульчик, случайно задел лопаткой. А бывает, что после «сдачи» дошколятам и швы накладывали, и в травматологию возили. Поэтому малышей лучше учить не драться, а обороняться. Не «дай сдачи», а «защищайся, не давай себя в обиду». Ставь блоки, уклоняйся от удара, зови на помощь воспитательницу.

Родителям стоит выяснить у воспитателя, что за конфликт возник между детьми и как предотвратить подобное. Расспросите своего ребенка, возможно, его ударили, потому что он начал первый или пытался отобрать игрушку? Если все-таки зачинщик не он, поговорите с мамой обидчика. Чаще всего дело заканчивается извинением и примирением.

Обидное слово может задеть кого угодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Меня дразнят и обижают»

Обидным словом можно крепко задеть даже задиру. Детский и семейный психолог Екатерина Кес рекомендует действовать так:

- Нужно облегчить ребенку чувство обиды. «Как думаешь, почему обидчик это говорит? Чего добивается? Он только с тобой так поступает или и с другими ребятами тоже?» Эти вопросы помогут ребенку выйти из узкого коридора своей обиды и посмотреть на ситуацию со стороны. Если разговор не клеится, помогите. «Давай расскажу, как бывает. Иногда тебя могут обижать в ответ, потому что ты не дал игрушку, не уступил, обидел. Сейчас случилось что-то похожее? А еще у того мальчика могло быть плохое настроение, потому что что-то не получается, мама поругала, кто-то обидел. И он выплеснул на тебя свою обиду, хотя ты совсем ни при чем. Или у него такой характер: не умеет вежливо разговаривать, обижает других»…

- Игнорируй, не обращай внимание - часто подсказывают родители. Такой совет требует объяснения: тот мальчик хочет, чтобы ты обиделся, расплакался, убежал . Если этого не произойдет, ему станет неинтересно тебя обзывать и дразнить.

- Проговаривать успокоительные фразы вроде: «Говоришь на меня, переводишь на себя» или «Все, что меня касается, к тебе возвращается». Про себя или вслух. Для детворы это как магическое заклинание, придающее силу.

- Спросить обидчика: «Зачем ты это говоришь? Почему меня обижаешь? У тебя плохое настроение?» Такая реакция часто удивляет и обезоруживает. Отрепетируйте с ребенком эти фразы, чтобы примерил, запомнил, не растерялся в нужный момент.

- Представить смешное: что у обидчика начинают расти уши или хвост… Тогда злость и обида сменяются улыбкой, а обидчик от такой реакции впадает в ступор.

Чтобы не было слез обиды и зависти, нужно научить детей радоваться за других. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Я всегда проигрываю»

Коля бегает быстрее, Таня лучше рисует… Дети обожают быть первыми и лучшими и тяжело переносят проигрыш. Тут не обойтись без объяснений – долгих и постоянных, пока не убедите. Примерный текст: «Не бывает, чтобы кто-то всегда и везде был первым. Таких идеальных людей не существует. Ты можешь быть в чем-то сильнее, в чем-то слабее, что-то у тебя получается, что-то нет – это нормально. Если ты проиграл, не значит, что ты хуже других или какой-то не такой. Это значит, что кто-то подготовился лучше. Например, на Олимпиаде есть чемпион, а есть те, кто занял второе и третье место. И они тоже радуются. А те, кто не занял никакого места, не отчаиваются и продолжают тренироваться.»

Покажите, что проигрывать можно красиво. Например, когда играете с ребенком дома в настолки, скажите: «Желаю тебе победы. Знаю, как ты расстраиваешься, когда проигрываешь. Давай, если снова так случится, ты скажешь мне: «Поздравляю тебя с победой!» А я тебе: «Спасибо! Желаю тебе выиграть в следующий раз!»

А еще объясните, что любая победа должна быть честной. Если ты ставишь подножки, обманываешь, это называется подлость. Это все равно заметят, тебя никто не похвалит, а наоборот – осудят, и будут правы.

«Со мной никто не дружит»

Если ребенку трудно подружиться со сверстниками, берите дело в свои руки, рекомендует педагог-психолог МБОУ ОШ N10 Наталья Сидорова. Старайтесь постепенно расширять круг общения - как свой, так и детский. Понаблюдайте, кто из одногруппников наиболее симпатичен вашему ребенку, попробуйте подружиться с его родителями. Пригласите в гости, сходите вместе с детьми в кино или на каток, погуляйте в парке. Возможно, поначалу, вам даже придется активно участвовать в детских играх для того, чтобы вашему ребенку было легче подключиться.

А бывает, что малыш твердит: все дети в группе плохие, не хочу ни с кем дружить. Помогите ему изменить отношение к ребятам. Предложите нарисовать себя в виде цветка (девочке) или машинки (мальчику). Сначала только контур. А раскрасить каждый лепесток или детальку можно будет, называя свои хорошие качества. Добрый, послушный, всегда делюсь… Теперь нужно нарисовать рядом кого-то из группы - по той же схеме. А потом и всю группу. Если кому-то из детей не хватает «хорошего», в садике нужно будет присмотреться к нему внимательнее. Польза? Ребенок учится видеть в других хорошее, проникаться симпатией и чувствовать себя частью коллектива.

Порой дети жалуются, что с ними никто не хочет играть. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НА ЗАМЕТКУ

Частые ошибки мам и пап

Меняем привычные действия на безвредные

«Я пошла домой, а ты тут на всю ночь оставайся!»

Часто мамы не выдерживают, когда ребенок вечером долго одевается, балуется, капризничает. Уходят, чтобы вернуться через пару минут. Это жестокая манипуляция, предупреждают психологи. Да, ребенок тут же начинает собираться, при этом испытывает ужас от того, что его бросили. А потом – еще один стресс, когда понимает, что его обманули. Если не справляетесь со своими эмоциями, лучше сказать: «Я выйду на улицу, потому что тут жарко. Вернусь через минуту, и мы пойдем домой. А ты пока успокойся».

Уйти тихонечко, не попрощавшись

Привели ребенка в сад, а он упрямится: не хочу в группу! Мамы идут на хитрость: ты поиграй с детками, а я подожду, или схожу за соком и сразу вернусь. А сами, улучив момент, тихонечко уходят - чтобы «не вспугнуть». Теперь представьте, что малыш чувствует, когда не находит вас. Это же самый его большой страх - потерять маму. Всегда прощайтесь с ребенком, говорите, что обязательно за ним придете и уточняйте, когда – например, после ужина.

Кричать и ругать в ответ на истерику

Многие мамы отмечают всплеск агрессии и истерик у детей, когда те начинают ходить в садик. Целый день все было хорошо, а к вечеру прорвало. Может закатить «концерт» прямо у шкафчика, на пол падает, замахивается, кричит. Таким образом ребенок сбрасывает накопившееся напряжение. Не ругайте, не дергайте, не кричите в ответ. Скажите, что очень соскучились, спешили за ним в садик. Помогите ребенку прийти в чувства. Рвать и комкать бумагу, мутузить подушку, топать ногами, сжимать кулаки, рычать, побегать-поорать в парке – действенные способы разрядиться. Сделайте вместе дыхательное упражнение «Задуй свечу»: глубоко вдохнуть, а затем медленно выдохнуть, вытянув губы трубочкой и произнося звук «у». Спойте вместе потешку «Шел король по лесу» и потанцуйте. Хорошо успокаивает лепка из пластилина, теплая ванная, легкий поглаживающий массаж, объятия.