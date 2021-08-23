Человек из стали

Дмитрий Шпаро и Витус Беринг. Фото: commons.wikimedia.org

Как раз восемьдесят ему и не дашь. Столько в нем энергии и любви к жизни. Именно эта энергия и любовь позволяли ему неоднократно выходить за границы возможностей человека и первым проложить путь в неведомое.

Именно Дмитрий Игоревич со своей командой первым в мире дошел на лыжах до Северного полюса, что случилось при непосредственном участии нашей газеты. Ведь это была высокоширотная экспедиция именно «Комсомольской правды» в 1979 году. Потом был «Полярный мост» - снова первый в мире переход из России до Канады на лыжах через Северный полюс (1988). И снова «КП» была рядом.

Одна из экспедиций была посвящена поискам пропавшей экспедиции барона Толля, благодаря чему был найден его склад продуктов, удивительно сохранившихся за полярным кругом. Это стало началом долгого эксперимента по изучению влияния вечной мерзлоты на сохранность разных типов еды и питья...

Благодаря Шпаро была найдена могила Витуса Беринга на Командорских островах. Вследствие чего наконец восторжествовала справедливость и мы обрели подлинный портрет великого первопроходца: традиционное изображение упитанного человечка, кочующее по книгам и учебникам не один век, было признано ошибочным…

Такую марку выпустили в СССР в честь легендарного лыжного перехода.

За эти десятки лет было много и других приключений - первый в мире лыжный переход через Берингов пролив, прыжок на полюс с парашютом, покорение горных вершин…

Дмитрий Шпаро дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как и его сын Матвей - тоже известный путешественник и полярник… И вместе они сейчас учат ребят и девчат, как стать настоящими путешественниками, в своих детских лагерях «Большое приключение».

Порой кажется, что он сделан из стали: такой крепкий у него характер и физическая закалка. «Ну а какими они должны быть, - шутит юбиляр, - если я преподавал в Институте стали и сплавов». Да-да, ко всем регалиям нужно добавить и ученую степень…

Как он все успевает?

Северный полюс, 1979 год. Торжественный митинг. Шпаро, начальник научно-спортивной экспедиции «Комсомольской правды», целует знамя дрейфующей станции «Северный полюс-1» И. Д. Папанина аж 1937 года! Фото: Валентин КУЗЬМИН/ТАСС

А потому что всю жизнь занимается любимым делом. И именно поэтому за стальным блеском характера всегда видна бесконечная доброта и неподдельный интерес к людям. Которые учатся у него. У которых учится он…

«Комсомолка» в юбилей желает Дмитрию Шпаро стального здоровья и новых увлекательных путешествий. И неоднократного повторения того чувства бесконечного счастья, которое он испытал, дойдя на полюс тогда, в далеком и прекрасном 1979-м. «Комсомолка» поддержала тогда. Поддержит и сейчас - в любых начинаниях.