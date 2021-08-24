Лето в столице: Отдых с детьми, пикник в городе и тополиный пух

На каждой природной территории желающие могут выбрать на свой вкус различные активности Фото: Михаил ФРОЛОВ

С помощью специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы мы составили подборку ответов на важные для москвичей летние вопросы.

Вопрос 1.

В каких районах города лучше всего отдыхать с детьми?

На всех природных территориях Москвы, подведомственных ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, созданы условия для отдыха семей с детьми. Каждое место имеет свою «изюминку», например:

- на территории природно-исторического парка «Тушинский» сохранился Алешкинский лес. Его площадь - около 250 гектаров. Огромные территории леса стали домом для многих видов животных и растений. Сохранились и типичные для средней полосы вековые сосны, стройные березки и редкие для Москвы осинники;

- в Серебряном бору, на одной из самых известных в городе территорий памятника природы, можно погулять в красивейшем сосновом лесу и вдоволь надышаться приятным хвойным ароматом;

- в природно-историческом парке «Царицыно» - полюбоваться не только природой, но и узнать об историческом наследии столицы;

- в долине реки Сетунь обязательно повезет увидеть редкие для Москвы растения, к примеру, северную орхидею, а также животных, среди которых ласки, речные бобры, ондатры.

На каждой природной территории желающие могут выбрать на свой вкус различные активности – экскурсии, квесты, велопрогулки, занятия скандинавской ходьбой, акции, бердвотчинг и многое другое. Актуальную информацию о предстоящих событиях можно узнать на сайте mospriroda.ru и в социальных сетях.

Совет: если хочется послушать пение птиц, прогуляться вдоль берега реки и ощутить легкое головокружение от лесного воздуха, можно устроить путешествие по экотропам столицы. Эти экологические маршруты с 2005 года прокладывают на природных территориях столицы по самым красивым местам. Вдоль каждой тропы для пешеходов установлены информационные указатели и стенды.

На всех природных территориях Москвы созданы условия для отдыха семей с детьми Фото: Евгения ГУСЕВА

Наш выбор - три самых интересных маршрута:

Первый - в Серебряном бору. Старт - улица Таманская, дом 35, корпус 2. Длина трассы - от 1,2 до 5,5 километра. Идем мимо озера Бездонного, пруда Копаньи самого крупного в Москве тростникового болота. Со смотровых площадок в воде можно разглядеть рыб, лягушек и птиц. Иногда здесь встречается редкая утка - хохлатая чернеть. А еще можно забраться на орнитологическую вышку прямо на экотропе «У озера Бездонного» (между озером и прудом Копань). Если повезет, можно увидеть и самого крупного дятла России - желну.

Второй - в заказнике «Теплый Стан». Старт - улица Академика Бакулева, напротив дома 2. Длина трассы - 4,2 километра. Идем по оврагам и балкам, суходольному лугу. В заказнике берет начало река Очаковка, а в истоке Кукринского ручья бьет родник Холодный. Можно встретить белку, горностая, ласку, ежа, а также пестрого дятла и других птиц.

Третий - в парке «Битцевский лес». Старт - Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2. Длина трассы - 2,4 километра. Идем через лиственный, березовый и хвойный лес, мимо водораздела двух рек, родника и пруда, выкопанного в 1968 году. В самом начале тропы есть вольеры с животными и аптекарский огород. Кстати, в парке можно увидеть более 100 видов зверей и птиц и около 600 видов растений.

Вопрос 2.

Какие правила надо соблюдать, собираясь на пикник в черте города?

С первым теплом рука сама тянется к шампуру и мангалу. Шашлычный сезон в столице в разгаре. Многих волнует вопрос, можно ли разжигать костры в городе и где, и как на отдыхе не оказаться нарушителем.

Специальные места для пикников обустроены во многих парках Москвы и на природных территориях. В этом году их около 250 в разных районах. Больше всего таких точек - на природных территориях «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», «Царицыно» и «Битцевскийлес» (адреса - на портале открытых данных Москвы https://data.mos.ru/opendata/912).

На всех площадках - столы и скамейки, мангалы, ящики с песком, контейнер для мусора и информационный щит с правилами работы. В некоторых - можно принести свою жаровню. Часть мест - с навесами и беседками. Обычно пикниковые зоны на природных территориях бесплатные. Если гостям нужны дополнительные услуги, например, беседки, шатры или домики с верандами, то на некоторых природных территориях можно арендовать их. Окончательная цена зависит от срока аренды и количества гостей. С вопросами можно звонить по телефонам дирекций природных территорий и парков в будни с 9.00 до 17.00 (их номера можно найти на сайте mospriroda.ru).

Важно! Запрещено жарить шашлыки на балконах домов, во дворах, а также разводить костер в парках, скверах и лесах. Нарушителям грозит штраф. Согласно закону города Москвы от 12.03.2008 г. № 13 «О пожарной безопасности» от трех до четырех тысяч рублей придется выложить за разведение костров, а также за использование мангалов вне специально обустроенных площадок. А если из-за пикника в лесу вспыхнет пожар, хулиганов оштрафуют на 400 тысяч рублей.

Кстати, есть правила и для тех, кто жарит шашлык на даче. Мангал там должен находиться минимум в пяти метрах от жилых построек (включая дачный домик) и деревьев. А в радиусе двух метров от него не должно быть ни травы, ни веток.

Мосприрода рекомендует

При посещении природных территорий столицы следует соблюдать ряд элементарных правил:

1. Миллион человеческих ног ежегодно проходит по территории природного парка. Старайтесь ступать по маршрутной тропе, а не по растительности. Помогите почве восстановиться, а растениям сохраниться!

2. Костры и палы уничтожают растительный покров и живущие в нем организмы, надолго оставляя на почве незаживающие раны. Весенние поджоги сухих листьев и травы уничтожают огромное количество растений, мелких животных, почвенных организмов, то есть нарушают биоразнообразие. Разводите огонь только в специально отведенных и оборудованных местах.

3. Сорванные цветы и пойманные животные погибнут. Помните, что к красоте можно прикоснуться только сердцем.

4. Внимательно следите за своими домашними питомцами. Собаки и кошки — хищники, по Вашему недосмотру могут погибнуть дикие обитатели парка, в том числе наземно-гнездящиеся птицы.

5. Громкие звуки и музыка пугают животных. Слушайте пение птиц и шорох листвы, разве не за этим Вы сюда пришли?

6. Если Вам посчастливилось встретить диких обитателей парка – не навязывайте им свое общение. Возможно, они даже позволят Вам себя сфотографировать, если Вы будете избегать резких движений и громких криков.

7. Выбрасывайте мусор в специально отведенные для этого места – пластиковые мешки или урны. Помните, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

8. Надевайте удобную одежду и обувь, соответствующую для прогулок в природных условиях.

9. Не пренебрегайте правилами техники безопасности при нахождении в лесу, на водоеме, болотах и лугах.

Вопрос 3.

Ждать ли торфяных пожаров в жару?

После удушливого и знойного лета 2010 года, когда весь город заволокло дымом от горящих подмосковных торфяников, этот вопрос вновь занимает москвичей каждый жаркий сезон. В этом году погода опять побила рекорды солнцестояния, когда градусники раскалились в столице до плюс 35 градусов и выше.

«Причиной пожара может стать не только жара, но и отсутствие осадков, и риски возникновения самого пожара, например, сухие торфяники, преднамеренные поджоги, несоблюдение правил противопожарной безопасности», - объясняют в Мосприроде.

По прогнозу Росгидромета, на территории московского региона в августе ожидается температурный режим выше нормы.

Ждать ли торфяных пожаров в жару? Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прогноз МЧС: параметры торфяных пожаров на территории Московской области, а также прилегающих областей (Владимирской, Рязанской) прогнозируются в пределах среднемноголетних значений. Последствия природных пожаров, возникающих в Егорьевском и Шатурском районах Московской области и отдельных районах Рязанской области, могут привести к слабому задымлению окраин Москвы.

Важно!

«Столичные власти вместе с правительством Московской области делают все, чтобы избежать пожаров, например, обводняют торфяники, взаимодействуют с представителями соседних областей в пожароопасные месяцы, - рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - Такая работа позволила в 2020 году оперативно ликвидировать возгорания в Рязанской области. В этом году постоянно проводится мониторинг пожароопасной обстановки на природных территориях Москвы. А жителям разъясняются правила пожарной безопасности».

Цифры и факты

В столице работают:

- группа из 160 человек, 40 единиц пожарно-спасательной техники и 3 вертолётов, позволяющая в оперативном режиме приступить к ликвидации возгораний;

- 650 единиц поливомоечной техники, которые летом круглосуточно находятся на ландшафтных территориях. Под управлением специалистов техника готова оперативно справиться с огнем от непотушенных костров;

- патрули на природных территориях по 102 маршрутам общей длиной более 1 000 километров;

- 56 АСКЗА для контроля качества воздуха с помощью высокоточного газоаналитического оборудования, позволяющего круглосуточно в автоматическом режиме отслеживать порядка 20 показателей. Например, вещества, характерные для природных пожаров - это, прежде всего, оксид углерода, мелкие взвешенные частицы РМ10, РМ2,5 и другие.

Дополнительно работают передвижные экологические лаборатории, в том числе для отбора проб воздуха по 120 загрязняющим веществам для последующего анализа в аккредитованной лаборатории. Система мониторинга позволяет оперативно выявлять изменения в экологической обстановке города, в том числе улавливать индикаторы продуктов горения в воздухе.

За последние 8 лет удалось не допустить крупных природных пожаров или других чрезвычайных ситуаций, связанных с огнем, на территории Московского региона. Непосредственно на природных территориях Москвы природных пожаров не было даже в жаркое лето 2010 года.

Кстати

В 2018 году решением мэра Москвы создана круглосуточная Служба оперативного контроля ГПБУ «Мосэкомониторинг», предназначенная для непрерывного мониторинга экологической обстановки в городе Москве, своевременного предупреждения и выявления экологических происшествий. Сотрудники службы в круглосуточном режиме контролируют состояние окружающей среды, условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, анализируют обращения граждан, а также отслеживают пожары. В случае обнаружения внештатной ситуации организовывается оперативный рейд передвижной экологической лаборатории к месту происшествия.

Все сведения о состоянии атмосферного воздуха в режиме онлайн доступны москвичам.

Вопрос 4.

Как бороться с тополиным пухом?

Каждый год летнюю Москву накрывает пушистым «снегом». Сейчас в городе растет более 600 тысяч пушащих тополей, 7,5% всех московских деревьев – это тополя. Больше всего - в Южном округе (почти 109 тысяч). Обычно это тополь душистый, советский пирамидальный, лавролистный и наиболее распространенный - тополь бальзамический.

- К пушащим тополям относятся женские особи, поскольку на них образуются семена, - рассказал глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. - Мужские особи просто пускают красные сережки, которые не беспокоят людей. В год мы меняем примерно 2-3 тысячи тополей. Пуха также становится меньше, когда проводится омолаживающая обрезка взрослых и совсем старых деревьев.

Конечно, в городе лучше высаживать мужские особи. Но и это не всегда помогает. У тополей есть одна интересная особенность – при плохих условиях, например, если их сильно подстричь, они перерождаются из мужского пола в женский. «Смена пола происходит в случае изменения равновесия регуляторов роста дерева или гормонов, - объясняют в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - За тополями необходимо тщательно и регулярно ухаживать - обрезать ветки и формировать крону. Если этого не сделать вовремя, то деревья будут гнить и ломаться, ведь древесина у них очень хрупкая».

Каждый год летнюю Москву накрывает пушистым «снегом» Фото: Иван ПРОХОРОВ

Напомним, меры по борьбе с тополиным пухом, а именно глубокая обрезка, прописаны в правилах создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ Москвы, утвержденных постановлением правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-ПП. Еще вариант - замена тополей на другие породы деревьев. Например, для вырубки выбирают тополя, подходящие по санитарному состоянию, то есть аварийные и сухостойные. На их местах высаживают деревья более ценных пород. Среди них - липа, каштан, «непушащие» тополя - берлинский, белый, китайский.

Важно!

Совсем избавляться от тополей специалисты не советуют. Ведь это дерево – рекордсмен по выделению кислорода и поглощению углекислого газа и пыли.

«С точки зрения экологической эффективности найти альтернативу тополю среди городских деревьев довольно сложно, - отмечают в Мосприроде. - Кислорода, который выделяет одно взрослое дерево за сутки, хватит для дыхания 3 человек в течение этого времени. Один тополь выделяет столько кислорода, сколько 7 елей, 4 сосны, 3 липы или 2 дуба. Поглощает за вегетативный сезон 40 килограммов углекислого газа. Для сравнения, столько выделяет один человек за 40 дней».

Кроме того, тополь успешно увлажняет воздух вокруг себя. Благодаря клейким листьям, дерево эффективно осаждает пыль – до 20 килограммов пыли за сезон. Тополиные аллеи способны задерживать до 98 % солнечной радиации и при этом обладают сильными фитонцидными свойствами. К тому же тополь неприхотлив и хорошо переносит жизнь в мегаполисе.

Максимально возможная продолжительность жизни тополя – до 200 лет, но в городских условиях тополя редко сохраняются дольше 70-80 лет.