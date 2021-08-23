Сергей Шойгу: «Настроены на динамичное развитие военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией»

В присутствии Сергея Шойгу заместитель министра обороны России Александр Фомин и заместителем министра обороны Королевства Саудовская Аравия принц Халед Бен Салман подписали соглашение о военном сотрудничестве

Министр обороны России Сергей Шойгу на полях Форума «Армия-2021» провел переговоры с заместителем министра обороны Королевства Саудовска Аравия принцем Xаледом бен Салманом Аль-Саудом.

- Мы настроены на динамичное поступательное развитие взаимодействия в военной и военно-технической сферах по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, - сказал глава российского оборонного ведомства.

Он поблагодарил принца за то, что он посетил VII-й Международный военно-технический форум «Армия-2021».

- На его площадках Вы сможете ознакомиться с новейшим российскими образцами, в том числе с образцами, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии, - сказал Шойгу. - Рассматриваем Ваше личное участие в Форуме как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией. Конструктивному диалогу между нашими военными ведомствами способствуют доверительные и уважительные отношения глав двух государств.

Как сообщили «КП» в российском оборонном ведомстве, в присутствии Сергея Шойгу заместитель министра обороны России Александр Фомин и заместителем министра обороны Королевства Саудовская Аравия принц Халед Бен Салман подписали соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Саудовская Аравия о военном сотрудничестве.

В свою очередь принц Xалед бен Салман Аль-Сауд заявил, что сотрудничество с Россией поможет совместно реагировать на угрозы и вызовы.

- Хотел передать от своего руководства нашу настроенность на продолжение укрепления отношений, которые исторически сложились между нашими странами, - сказал принц. - Я уверен, что в будущем мы будем продолжать развивать и укреплять эти отношения, отвечая чаяниям наших народов и реализуя их. Это будет способствовать в свою очередь улучшению ситуации, а также стабилизации и укреплению безопасности.