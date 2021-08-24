Почти половина жителей Латвии хотели бы вакцинироваться российским «Спутником V»

Опросы в Латвии показали, что более 40% населения хотят вакцинироваться исключительно «Спутником». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Знаменитые российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вышли на связь с председателем Комитета по иностранным делам парламента Латвии Рихардом Колсом.

Высокопоставленный латыш был уверен, что разговаривает со сторонником блогера Навального Леонидом Волковым, сбежавшим из России в Литву. Уверенности ему придавало и то, что пранкеры использовали в этот раз технологии, позволяющие устраивать розыгрыш в видеоформате.

Парламентарий сразу признал, что в Латвии «очень реалистично смотрят на деятельность Путина» и попросил собеседника поправить официальную Ригу, если «может быть, вы заметили особые ошибки» в этом взгляде. Как оказалось, в маленькой балтийской республике не могут самостоятельно оценить происходящее в приграничной державе, и хотят «знать понимание происходящего» из уст живущего вдали от родины оппозиционера.

Колс продолжил признания, пояснив, что «Алексей Навальный и его политические убеждения вызывают смешанные чувства в Латвии».

Хотя на просьбу о поддержке отозвался с готовностью: «Вы не должны меня убеждать в этом или кого-то еще», но тут же витиевато оговорил ее необходимостью консолидации оппозиции в России.

Колса не смутила готовность «Волкова» начать для этого переговоры с националистами. И не акцентируя на этом внимание, он принялся раздавать собеседнику поручения:

- Хорошо бы вас расследовать, так как вся команда Навального имеет очень обширные расследовательские источники – откуда идет финансирование, кто что финансирует. – стал умолять он.

Расследовать Колс возжелал эффективность российской вакцины «Спутник V». Ему, оказывается, не нравится, что «опросы в Латвии недавно показали, что более 40% латвийского населения хотят вакцинироваться исключительно «Спутником».

«Волков» пообещал сделать отдельное расследование по Латвии, результаты которых могут быть использованы Ригой против Москвы.

Вдохновленный этим Колс был на седьмом небе от счастья, чуть ли не прокричав: «Любая информация будет полезна!».