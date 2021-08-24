Выступление Владимира Путину на съезде "Единой России" 24 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин выступит на съезде партии "Единая Россия". Фото: REUTERS

Выступление президента России Владимира Путина на съезде партии "Единая Россия" 24 августа 2021 года. Информацию о выступлении главы государства на съезде сообщили в Кремле.

В рамках второго части съезда партия утвердит предвыборную программу. В мероприятии примут участие 400 делегатов.

Первая часть состоялась 19 июля. Тогда участники мероприятия определили пятерку лидеров федерального списка и сам список на предстоящих выборах в Госдуму. В пятерку вошли глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.