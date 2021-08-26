Врач-сомнолог рассказал, как научить ребенка просыпаться в школу вовремя

Хороший сон – залог успеха детей в обучении Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хороший сон – залог успеха детей в обучении. Сон играет большую роль в регуляции иммунной системы организма, улучшает настроение, концентрацию, память, дает лучшую сопротивляемость инфекциям и стрессам. Кроме того именно во сне наша нервная система перерабатывает яркие впечатления дня, организм расслабляется на глубинном уровне.

После каникул, когда, зачастую, режим дня ребенка сбивается, очень важно вновь отладить оптимальное время отхода ко сну и подъема с утра. Главный секрет успеха в том, чтобы поддерживать здоровые привычки круглый год, включая выходные дни и праздники, чтобы режим дня ребенка не кардинально отличался от того, который сформировался в учебный год. Хотя и корректировка возможна. Важно, чтобы хотя бы в течение нескольких дней ребенок просыпался на 15 минут раньше и ложился спать тоже на 15 минут раньше, чем во время каникул. Однако если получилось так, что и трех дней на постепенную перестройку графика нет, то основное правило, - вставайте по будильнику вовремя и тогда усталость за день сама начнет укладывать вашего ребенка спать пораньше, чем это было в каникулы.

- Когда учеба начнется, то вам, конечно, придется поднимать ребенка вовремя. Но в таком случае к вечеру накопится необходимое давление сна, и ребенок сам будет засыпать пораньше, чем это было на каникулах, так график сна вернется к тому, который был во время учебы, - говорит специалист по вопросам сна, врач-сомнолог, заведующий отделением сомнологии Федерального центра оториноларингологии ФМБА Александр Мельников.

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО СНА РЕБЕНКА

- ложиться спать каждый вечер в одно и то же время – желательно до 21.00;

- перед отходом ко сну проводить гигиенические процедуры: чистку зубов и умывание теплой водой;

- объятия и спокойный разговор с родителями снижают чувство тревоги;

- подготовят ко сну чтение бумажной книги, подойдут спокойные истории, однако не оставайтесь с ребенком перед сном надолго, засыпать ему нужно самостоятельно;

- настраивает на спокойный лад ведение личного дневника, в котором ребенок может описать или нарисовать события и переживания за день;

- лучше, чтобы в спальную комнату не попадал свет с улицы, помогут плотные шторы;

- в комнате не должно быть слишком жарко и душно;

- поддерживайте тишину, исключите шумные и активные занятия перед сном;

- используйте кровать только для сна, учебные задания стоит выполнять в специально оборудованной рабочей зоне;

- не стоит заниматься спортивными занятиями уже за пару часов до отхода ко сну;

- не стоит смотреть телевизор незадолго до сна, пользоваться планшетами, мобильными телефонами;

- все гаджеты лучше оставить вне спальной комнаты ребенка.

! Академия медицины сна в США рекомендует оптимальное время сна для детей:

- 6-12 лет от 9 до 12 часов в сутки;

- 13-18 лет от 8 до 10 часов в сутки.