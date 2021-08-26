Екатерина Варнава мечтает родить от Молочникова: «У меня был выкидыш»

Екатерина Варнава и Александр Молочников вместе уже год. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

36-летняя Екатерина Варнава уже год встречается с 29-летним Александром Молочниковым. Пара познакомилась в начале пандемии на шоу «Танцы со звездами», где участвовали и артистка Варнава, и модный режиссер Молочников. Через пару месяцев и пару свиданий начался роман. И вот уже год Катя и Саша живут вместе. Варнава стала музой Молочникова, и играет в его театральных постановках. Впервые Варнава заговорила об очень личном – рождении детей от возлюбленного в интервью подруге Иде Галич в шоу на YouTube – «Есть вопросики».

Варнава рассказала, что на первую встречу-знакомство Молочников решился ее позвать в последний день перед «закрытием Москвы» на карантин весной 2020-го. Они долго гуляли, сидели в японском ресторане, общались. Александр Катю удивил дерзостью: «На первой встрече он задал вопрос, от которого я охренела: «Сколько вы пластических операций себе сделали? Я стал вами интересоваться, посмотрел, как вы выглядели раньше – вы сейчас очень красивая». Я говорю: «Ты что дурак?» Вот так Саша опростоволосился, зато был искренним. Сейчас между влюбленными идиллия.

Варнава рассказывает: «Ругаемся мы нечасто. Просто мне приходится с чем-то мириться. И ему. Потому что он личность и я. Он в отношениях, и вообще по жизни в рассуждениях как будто бы чуть-чуть старше. Я, наверное, в социальном плане чуть-чуть более опытная, потому что он к чему-то вообще не приспособлен».

Варнава сделала очень серьезное признание о гражданском муже Молочникове: «Я вижу себя матерью его детей… Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается».

Рассказала Катя и о личной трагедии, которая случилась еще до встречи с Молочниковым: «В моей жизни был сложный момент, связанный с беременностью. У меня был выкидыш. Я это очень серьезно переживала. Очень. Никогда не стоял вопрос сделать аборт. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что я узнала на третьем месяце о своей беременности. Было «отщепление плода». Произошло все сумбурно, быстро. Но в моей голове все сложилось. Я уже себя представила с животом, я уже представила себя мамой. И вообще во мне много материнских инстинктов. Не один, а их много, потому что я работала с детьми. Я люблю детей. Я не люблю с ними сюсюкаться, но уверена, что все дети кайфовые и с ними намного интереснее, чем со взрослыми».

Коллеги называют отношения Варнавы и Молочникова крепкими и гармоничными. И это Катя не хочет официально замуж, а Саша уже готов. Варнава зарабатывает гораздо больше избранника – рекламные контракты, заказники, телепроекты, теперь вот и спектакли. Но в их паре, так же как и у Собчак с Богомоловым – разница в доходах никого не смущает.