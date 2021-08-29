Космонавт Сергей Крикалёв передал Калужскому музею истории космонавтики Вымпел, посвящённый 650-летию Калуги, который побывал в космосе

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Среди почетных гостей Калуги лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв, сенатор Российской Федерации Александр Савин, депутат Государственной Думы Александр Авдеев, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, председатель законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Гости с огромным интересом осмотрели экспозицию первого в мире музея космической тематики. Кстати, символический камень в его основание заложил первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин. А в нынешнем году после окончания строительства нового здания, и размещения в нём новых экспозиций, музей имени К.Э. Циолковского стал крупнейшим в мире музеем истории космонавтики.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Площадь нового здания 12,5 тысяч кв. метров. Здесь собраны уникальные образцы ракетно-космической техники и созданы несколько уникальных выставочных экспозиций. В них используется мультимедийное и интерактивное оборудование со специальным тематическим контентом. Современная мультимедийная инсталляция «Медиафасад» длиной 80 метров продемонстрирует главные события наступившей космической эры, которые фактически предсказал изобретатель и философ К.Э. Циолковский. Для посетителей музея созданы специальные интерактивные зоны. Материалы, которые здесь представлены представляют огромный интерес, как для детей, так и для взрослых. Здесь сочетаются образовательные и развлекательные функции. В музее работают несколько выставок, планетарий, многофункциональный конференц-зал, кинотеатр 3D.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

На территории музея в этом году установлены ракеты различного назначения и наземные автоматические комплексы управления, тематические арт-объекты, уличная лаборатория «Живая наука» и астрономическая обсерватория. Её оборудование позволяет следить за движением небесных тел, в том числе, искусственных спутников Земли и фотографировать космические объекты. Купол «Олскай» диаметром 6,5 метров является третьим по счету в мире и не имеет аналогов в России. Уникален для нашей страны и самый большой из производимых в мире телескопов рефракторов.

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Лётчик-космонавт СССР Сергей Крикалёв, знакомясь с экспозицией, поделился воспоминаниями о своей работе на земной орбите и поделился секретами, связанными с некоторыми экспонатами, которые представлены в музее.

«Я впечатлён тем, как преобразился музей, - поделился впечатлениями Сергей Крикалёв – Спасибо тем, кто сохранил старый музей и приложил усилия, чтобы сделать новый. Выставка действительно впечатляет».

В торжественной обстановке Сергей Крикалёв передал в коллекцию музея ещё один уникальным экспонат. Он вручил Владиславу Шапше Вымпел «Калуга космическая – 650 – Циолковский, Гагарин».

Фото пресс-службы Правительства Калужской области.

Этот символ, отражающий юбилей первого полета в космос и 650-летие города Калуги, был отправлен в космос 9 апреля текущего года с экипажем корабля «Союз МС-18». Со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур был выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и экипажем длительной экспедиции МКС-65 (космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай). Космическая миссия «Союза МС-18» была приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина на корабле «Восток-1». Вымпел вернулся с орбиты на Землю, и теперь займет почетное место в экспозиции Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Владислав Шапша от всего сердца поблагодарил Сергея Крикалёва и отметил: «Можно построить музей, здание, можно наполнить его экспонатами, но ничего из этого не получится, если нет силы места, если нет души. Нет символа. Кто-то справедливо заметил: «Путь в космос лежит через Калугу». И это действительно так. Для нас большая честь, что в день юбилея Калуги вымпел, посвященный этому событию, доставлен из космоса в колыбель космонавтики. Я благодарю корпорацию «Роскосмос» и всех космонавтов, которые душою с нами».