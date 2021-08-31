В экосистеме VK появилась VK Почта — персонализированный сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами

Пользователи смогут получить почту с коротким доменом @vk.com, настроить её под себя с помощью эксклюзивных фонов и технологичного управления рассылками

К началу нового учебного года в экосистеме VK появится VK Почта — сервис для обмена письмами с надёжной защитой, минималистичным дизайном и возможностью настроить всё под себя. Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети ВКонтакте, которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учёбы.

Пользователям будут доступны яркие темы оформления от ВКонтакте, сортировка писем и умные ответы, которые работают на базе машинного обучения, а также возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием. Безопасно и просто авторизоваться в VK Почте можно с помощью единой учётной записи VK Connect.

Когда человек получает письмо от магазина, он может сразу перейти в чат с компанией в мессенджере ВКонтакте и уточнить детали: например, статус заказа или время доставки. Уже сейчас быстро связаться получится с семью компаниями, среди которых Ozon, Wildberries и Lamoda. Этот список будет расширяться и вскоре прямо из письма можно будет открыть чат практически с любым брендом или маркетплейсом.

Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам:

«VK Почта — продолжение нашего экосистемного подхода. Мы предлагаем удобные продукты и связываем их друг с другом для комфортного и быстрого решения задач пользователей. Новый сервис не станет заменой Почты Mail.ru: он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером ВКонтакте и соцсетью, максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории».

Персонализация

Пользователи смогут создать почту с использованием красивого короткого адреса своей страницы ВКонтакте — например, alex.bunin@vk.com. Это преимущество сохранится в течение 30 дней после запуска сервиса или после того, как пользователь обновит адрес профиля.

VK Почта — это уютное пространство для каждого, поэтому адаптировать оформление можно под себя. Например, установить брендированные темы — с популярными героями стикеров или Домом Зингера, где расположен штаб ВКонтакте.

Технологии

Навести порядок в письмах поможет умная сортировка по метатредам, которая работает на базе машинного обучения. Она автоматически распределяет имейлы по папкам: «Письма себе», «Новости», «Социальные сети», «Рассылки». Пользователь может установить и свои фильтры: складывать отдельные письма в папки (например, по названию проектов), удалять их, отмечать прочитанными или флажком, отправлять автоответ и так далее.

Одним нажатием отписаться от навязчивых или просто неактуальных рассылок можно с технологией «Управление рассылками»: вместо того чтобы переходить на сайт отправителя, достаточно нажать кнопку «Отписаться» прямо в письме. Кроме того, невостребованные рассылки собираются на отдельной странице — от них разом можно отписаться.

Также пользователям доступны умные ответы: короткие фразы, которые можно отправить в продолжение переписки. Их на основе содержания писем предлагает специальная ML-модель, созданная Почтой Mail.ru.

Безопасность

VK Почта использует единую учётную запись VK Connect — с ней можно авторизовываться в разных проектах экосистемы VK. Так, защитить почту можно с помощью двухфакторной аутентификации, Touch ID или Face ID. При этом отдельного пароля для почты нет — а значит, нет и слабого места в безопасности, ведь и украсть или забыть пароль невозможно. Также с VK Connect проще защитить свои данные: например, просматривать общую историю сеансов. А если пользователь останется без телефона, то зайти в учётную запись поможет надёжная система восстановления доступа.

Ящики пользователей VK Почты находятся под защитой антиспам-системы, которая оберегает их от нежелательного контента. Благодаря современным технологиям машинного обучения система адаптируется к новым сценариям спам-рассылок.

VK Почта доступна в мобильном приложении на iOS и Android и в веб-версии. Также зарегистрироваться можно в мобильном приложении VK: для этого нужно перейти во вкладку «Сервисы» и нажать на меню «VK Почта».

Экосистема VK помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Каждый день ею пользуются больше 90% аудитории рунета.

В экосистеме можно общаться (ВКонтакте, Одноклассниках, в мессенджерах и в Почте Mail.ru), играть (с MY.GAMES), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на Юле и в VK Работе), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, Еде ВКонтакте, Самокате и Кухне на районе), находить такси, авто или самокат для поездок по городу (в Ситимобил, Такси ВКонтакте, Прокате ВКонтакте и Ситидрайв), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.

Экосистема связана общими звеньями. Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учётной записью VK Connect, платить и зарабатывать кешбэк с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps — а с любыми задачами поможет справиться голосовой помощник Маруся.