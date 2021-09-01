Секрет успеха СХАО «Белореченское» – в мудром и профессиональном руководителе

Гавриил Франтенко, генеральный директор СХАО «Белореченское»

Всю Сибирь и Дальний Восток кормит сельхозпредприятие, расположенное в Усольском районе Иркутской области, – СХАО «Белореченское». Натуральная и вкусная продукция полюбилась не только россиянам, но даже жителям Монголии. Как предприятию из сибирской глубинки удается быть лучшим в регионе и завоевывать сердца покупателей на огромной территории? Ответ прост: 41 год у руля производства стоит Гавриил Франтенко, высококлассный специалист и мудрый управленец, человек слова и дела, с большим багажом знаний и жизненного опыта. О таких говорят – легенда…

А начиналось все в 1974 году с открытия первого корпуса птицефабрики в Усольском районе. Спустя шесть лет ее руководителем назначили Гавриила Франтенко, выходца из простой крестьянской семьи, но уже с опытом руководства. Производство стало расти.

Сегодня СХАО «Белореченское» – это многоотраслевое предприятие с полным циклом производства от изготовления и переработки продукции до ее реализации. Только молока выпускается 53 тысячи тонн в год – а это 35% от всего объема производства сельхозпредприятий региона!

– Переоценить вклад Гавриила Степановича в историю и экономику Усольского района невозможно. Его знают, уважают и ценят во всей Иркутской области, – рассказывают в районной администрации.

– Предприятие постоянно развивается. Процесс интеграции позволил сохранить рабочие места в Усольском и Черемховском районах и за счет новых производств и передовых технологий создать дополнительные. СХАО «Белореченское» лидирует в отрасли растениеводства и животноводства в Иркутской области, а его сотрудники долгие годы достигают высочайших показателей в работе.

Заслуги Гавриила Франтенко по достоинству оценены на областном и федеральном уровне. Об этом говорят его награды и звания: кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», золотая медаль Министерства сельского хозяйства РФ, «Почетный гражданин Иркутской области и Усольского района», «За заслуги перед Иркутской областью».

Много лет генеральный директор СХАО «Белореченское» был депутатом Заксобрания Иркутской области.

– Когда слово берет Франтенко, все напряженно слушают. Его авторитет здесь очень высок, – так говорили о его деятельности в региональном парламенте.

Решая вопросы развития сельского хозяйства, власти всегда прислушиваются к его мнению.

– Знания Гавриила Степановича нам необходимы при реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», – подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.

А работники СХАО «Белореченское» уверены – огромный корабль, которым твердо управляет Франтенко, не собьется с курса даже в экономический кризис:

– Гавриил Степанович думающий, наделенный государственным умом человек. Спасибо ему за дальновидность, прозорливость. На таких людей должна равняться страна.

Гавриил Франтенко родился в 1938 году в селе Телятниково Баргузинского района Бурятской АССР. По образованию – ветеринарный врач, окончил Бурятский сельскохозяйственный институт. Работал директором Качугской межрайонной ветеринарной лаборатории и Сосновской птицефабрики в Усольском районе. С 22.07.1980 года и по настоящее время – генеральный директор СХАО «Белореченское»

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