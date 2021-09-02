Вышел в свет спецвыпуск "КП" "Дальневосточный прорыв", посвященный ВЭФ-2021

На Восточном экономическом форуме работает студия «Комсомолки» Фото: Комсомольская правда

В сентябре 2021 года вышел в свет специальный выпуск газеты "Комсомольская правда" "Дальневосточный прорыв". Он посвящен проходящему во Владивостоке 2-4 сентября 2021 года Восточному экономическому форуму.

О перспективах Дальнего Востока рассказали первые лица России - президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Юрий Трутнев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров.

Кроме того, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал нам о перспективах декарбонизации в российской экономике, а директор “Восточного центра государственного планирования” Михаил Кузнецов - о том, как большие данные меняют экономику Дальнего Востока.

Также в номере поднимаются вопросы инвестирования в территории Дальнего Востока, строительства высокотехнологичных производств и создания первой в регионе территории с особым правовым режимом и талантами со всего мира. Расскажет “Комсомольская правда” и об итогах пяти лет работы “Дальневосточного гектара” - какие интересные проекты за это время удалось реализовать на когда-то неприступных территориях.

Смотрите спецвыпуск (скачать pdf)