Компания «Финвижн холдингс» подписала соглашение о сотрудничестве по строительству IT-парка на острове Русский

Предполагаемый объем инвестиций составит 1 млрд рублей

Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве и содействии в реализации проекта по строительству на острове Русский IT-парка с апарт-отелем и коворкингом подписано на полях VI Восточного экономического форума с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», АО «Корпорация развития Приморского края» и АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» сегодня, 3 сентября.

В соглашении говорится о намерении компании «Финвижн Холдингс» реализовать инвестиционный проект по созданию Парка IT-технологий с апарт-отелем, коворкинг-зоной, конференц-залами, общественно-торговой зоной и офисными помещениями. Предполагаемый объем инвестиций составит 1 млрд рублей.

«На сегодняшний день уже разработана концепция и архитектурное решение проекта. Следующий этап - получение земельного участка под строительство. Надеюсь, что подписание соглашения ускорит процесс выделения инвестиционной площадки, и мы сможем приступить к строительству», - отметил директор «Финвижн Холдингс» Юрий Гусев.

Парк планируется создать для организаций-резидентов, в том числе иностранных компаний, действующих преференциальных режимов на острове Русский в целях привлечения инвестиций в экономику Приморского края, устранения административных барьеров, формирования и продвижения положительного инвестиционного имиджа региона.

В рамках соглашения формируется рабочая группа для координации взаимодействия сторон: федеральные и региональные институты развития обязуются оказывать инвестору консультационную и иную необходимую информационную помощь в части, касающейся осуществления инвестиций на территории Приморского края.

Так АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» оказывает содействие инвестору в вопросах взаимодействия с федеральными ведомствами, органами исполнительной власти и иными структурами.

АО «Корпорация развития Приморского края» помогает в подборе земельного участка и в подготовке документов для получения статуса масштабного инвестиционного проекта.

АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» содействует в решении вопросов по преодолению административных барьеров, возникающих при реализации инвестиционного проекта, по получению инвестором земельного участка, подходящего для реализации инвестиционного проекта при согласовании с администрацией муниципального образования, а также по включению инвестиционного проекта инвестора в краевые и федеральные программы развития.