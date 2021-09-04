«На мне все заживает как на собаке»: МакSим рассказала Урганту, как ей удалось обмануть смерть

Певица МакSим. Фото: Евгения ГУСЕВА

Больше месяца 38-летняя Марина Максимова провела в медикаментозном сне, ее жизнь поддерживали аппараты - сначала ИВЛ, потом ЭКМО. Но теперь с МакSим все в порядке: она дома, с семьей. Певице предстоит долгий процесс реабилитации, так что на публике она появится еще не скоро. Марина не стала делать исключение даже ради шоу «Вечерний Ургант». Минувшим вечером артистка отказалась появиться в эфире Первого канала и пообщалась с Иваном Ургантом по телефону. Телеведущий расспросил певицу о самочувствии.

Марина поблагодарила поклонников за поддержку, отметив, что благодаря их молитвам она выжила и избежала серьезных последствий. Певица также вспомнила, о чем она попросила сразу после того, как вышла их комы.

- На мне все заживает как на собаке, - обнадежила МакSим. - Хочется сказать спасибо всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо.

По словам звезды, санитары в больнице были готовы исполнить любое ее желание.

- Меня спросили, что бы я сейчас хотела. Я ответила: роял-чизбургер, кисло-сладкий соус, колу без льда, - пошутила певица.

Певица пообщалась с Иваном Ургантом по телефону. Фото: кадр видео.

За время болезни Марина сильно похудела, у нее атрофировались мышцы ног, так что сейчас она с трудом передвигается. Несмотря на это, МакSим лично проводила младшую дочь в первый класс и даже сфотографировалась на школьной линейке. Однако карьеру Марине пока придется поставить на паузу. Певице вряд ли удастся в ближайшее время вернуться на сцену.

Артистка не устает благодарить поклонников за поддержку. Вот и на шоу «Вечерний Ургант» зрители в зале хором спели песню МакSим «Знаешь ли ты», чтобы показать ей, как они за нее беспокоятся.

- В первую очередь, хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу также поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня, - написала Марина в Инстаграме после того, как вышла из медикаментозного сна.

По словам близких звезды, кома не затронула память певицы, никаких нарушений в работе мозга нет. Певицу лечили в «красной зоне», изолировав от всех, даже от самых близких родственников. Пока МакSим была без сознания, заботу о ее дочках – 12-летней Александре и 6-летней Марии взяла на себя бабушка. Девочки не видели маму с середины июня и снова смогли пообщаться с ней только в августе, когда Марина пришла в сознание.