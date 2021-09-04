Советы по выбору качественного картофеля

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– Где выращивают самую вкусную картошку?

– Наибольшим спросом на рынке пользуется отечественная картошка. Лучшие сорта можно встретить в следующих областях: Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Краснодарском крае. Картофель не любит очень жаркий климат. Количество клубней при слишком жаркой погоде существенно снижается.

– Как контролируется качество картофеля на территории России?

– Картофель, поступающий в продажу, оценивают по показателям безопасности (на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору). По показателям качества оценка проводится на соответствие требованиям ГОСТ 7176-2017 «Картофель продовольственный». Кроме того, в рамках производственного контроля сам производитель оценивает качество картофеля на содержание остаточных количеств пестицидов, использованных при выращивании продукта. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку удвоенного объема выборки, взятого из той же партии. Результаты являются окончательными, их распространяют на всю партию.

– Как правильно выбирать картофель при покупке? На какие признаки обращать внимание?

Основные правила при покупке:

1. Выбирайте большие клубни – они содержат больше витаминов и лучше по вкусовым качествам.

2. Картофель должен быть твердым и плотным.

3. Кожура не должна иметь темных пятен.

4. «Глазки» должны быть неглубокими и чистыми. Если присутствует темный ореол – это один из основных признаков гниения.

Для длительного хранения лучше выбирать картофель разных сортов. Смешайте 2–3 сорта – это поможет снизить вероятность порчи в течение всего периода хранения.

– Что должно быть указано на упаковке?

– Согласно ГОСТ 7176-2017 «Картофель продовольственный» информация, наносимая на упаковку продовольственного картофеля, должна содержать:

- наименование продукта с указанием «ранний» или «поздний»;

- наименование и место нахождения изготовителя или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя-изготовителя, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя-импортера;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- масса нетто;

- ботанический сорт;

- страну происхождения (при необходимости район производства или его национальное, региональное или местное наименование);

- размер клубней, выраженный наименьшим диаметром;

- дату сбора и дату упаковки;

- срок годности;

- условия хранения;

- сведения о применении ГМО: в случае если продукция содержит более 0,9% генно-модифицированных организмов, в маркировке приводят информацию об их наличии;

- обозначение стандарта;

- информацию о подтверждении соответствия.

Дополнительно могут быть указаны:

- окраска внутренней части клубней (например, желтого или белого цвета)

- окраска кожуры;

- форма клубней (округло-овальная или удлиненная);

- кулинарные свойства (например, рассыпчатый или твердый).

Часто производители прямо на упаковке указывают, для чего лучше всего подойдет их картофель: для варки или для жарки.

– От покупки какого картофеля лучше отказаться? Советы и памятка от экспертов Роспотребнадзора.

– Согласно ГОСТ 7176-2017 «Картофель продовольственный» пятна ржавой (железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие внутренние дефекты не допускаются. Кроме того, не допускается реализация клубней, позеленевших на площади более 1/4 поверхности, поврежденных грызунами, подмороженных, запаренных, раздавленных, половинок и частей клубня, пораженных мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и фитофторой.

– Куда обращаться, если картофель оказался некачественным? Нужен ли чек?

– Нужно обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной в двух экземплярах, в которой должны быть указаны недостатки товара. Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу либо направить письмом (желательно с уведомлением). В случае личного вручения претензии на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф. И. О. лица, принявшего претензию.

В соответствии с п. 27 Правил продажи, п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей вы вправе потребовать замены на аналогичный товар надлежащего качества либо вместо предъявления указанных требований отказаться от приобретенного товара и потребовать уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию продавца должен возвратить товар ненадлежащего качества.

В соответствии с п. 28 Правил продажи, п. 5 ст. 18 Закона продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у покупателя. Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Если продавец отказался от приемки товара ненадлежащего качества, следует обратиться в соответствующее Управление Роспотребнадзора в вашем субъекте, по месту нахождения продавца, в письменном виде.

Источник: здоровое - питание.рф .