Таинственная Планета 9: астрономы настаивают, что она существует

Астрономы ждут, когда Планета 9 подлетит ближе.

Американские астрономы – наш соотечественник Константин Батыгин и его коллега Майк Браун (Mike Brown) из Калифорнийского технологического института в Пасадене (Caltech) – обнародовали новые данные, из которых следует: Планета 9, она же Планета Х, все-таки существует. Вероятность этого 99,6 процента.

Напомню, Планету 9 «появилась» теоретически – благодаря вычислениям. Браун и Батыгин, присмотрелись к 13 так называемым малым планетам, орбиты которых находятся за орбитой Плутона в поясе Койпера - скоплении массивных и не очень объектов, окружающем Солнечную систему. Траектории и характеры движения малых планет указывали на то, что на них влияет некое весьма тяжелое тело. Астрономы сообщили об этом в специализированном журнале The Astronomical Journal в 2016 году. Компьютерное моделирование, которое они тогда провели, продемонстрировало: влияет объект, который примерно в 10 раз тяжелее Земли. Он двигается по сильно вытянутой орбите, то приближаясь к Солнцу на 200 астрономических единиц, то удаляясь на 1200. Астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца. То есть, объект - очень далекий. Чтобы облететь наше светило ему нужно более 15 тысяч лет.

За пять прошедших лет Планету 9 так никто и не увидел. Многие даже сильно засомневались в идеях Брауна и Батыгина, поначалу принятых, что называется на ура. Мол, нет никакой Планеты 9. Но «первооткрыватели» с цифрами в руках продолжают настаивать: она есть.

Предполагаемая орбита Планеты, согласно расчетам Брауна и Батынина.

Свои чуть подправленные доводы Браун и Батыгин приводят в новом исследовании. Его результаты недавно были опубликованы в научной статье под названием The orbit of Planet Nine (Орбита Планеты), которую можно найти на сайте препринтов Корнелльского университета (Cornell University). На него ссылается издание Universe Today.

Астрономы уверяют: дружное отклонение орбит малых планет в поясе Койпера – это не результат некой систематической ошибки. На них и в самом деле влияет какой-то массивный объект.

Из уточненных расчетов следует: Планета 9 может располагаться ближе, чем казалось раньше – примерно в 10 раз дальше, чем Нептун. Сама планета, похоже, чуть легче – от 9 до полутора земных масс. А скорее всего – 5 земных масс.

Батыгин и Браун полагают, что Планету 9 можно будет разглядеть в широкоугольный телескоп-рефлектор с тремя огромными зеркалами обсерватории имени Веры Рубин, расположенной в Чили, которая будет введена в строй в 2022 году и должна начать полноценно работать в 2023 году.

ДЛЯ СПРАВКИ

Принято считать, что в Солнечной системе сейчас 8 полноценных планет - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Плутон с 2006 года не считается планетой – маловат. Стало быть, если окажется, что крупная и тяжелая планета, на которую указывают Браун и Батыгин, и в самом деле существует, то она и станет девятой по счету в Солнечной системе – Планетой 9.