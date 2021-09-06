«Ради этого стоит жить»: Зачем 460 волонтеров приехали на берег Байкала?

Команда волонтеров готова к уборке байкальских берегов. Фото предоставлено Минприроды РФ

15 стеклянных бутылок, 20 пластиковых, 33 одноразовые тарелки, десятки таких же вилок, ложек, сотни окурков и салфеток. Таким был мой улов за полчаса на берегу Байкала близ бурятского поселка Танхой.

Директору ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илье Разбашу «повезло» больше. В довесок к собранному мусору он подобрал в прибрежных кустах непочатую бутылку водки.

- Судя по этикетке несколько лет здесь лежала, - оценил находку Илья Разбаш. – Эх, чего только не найдешь…

- Это еще что! – подхватила актриса, в прошлом участница «Уральских пельменей», а ныне амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова. – За годы уборок у нас появилось и шинное озеро, и мангальный берег.

Оказывается, шинным волонтеры назвали известное озеро Тургояк в Челябинской области. С его дна и берегов в свое время волонтеры собрали сотни покрышек! А мангальным стал берег в тульских Кондуках.

- 100 мангалов мы там нашли! – восклицает Юлия.

Чудеса да и только! Неужто наш народ совсем берегов не видит, считая себя вправе бросать там что попало? Сказать точнее – та часть народа, которую следует признать дикой и мусорной.

ПРИНЕС - ЗАБЕРИ

Нашу группу волонтеров ведет по берегу заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов. Похожий на Магеллана, но с огромным пакетом в руках он шагает по байкальской гальке, высматривая мусор. Журналисты семенят за ним, стараясь не отставать. И попутно закидывают чиновника вопросами.

Принес мусор - забери его с собой. Фото предоставлено Минприроды РФ

- Сергей Николаевич, эковолонтерство сейчас в тренде, - говорю я. – Как министерство поддерживает это направление?

Ястребов наклоняется за очередной салфеткой, брошенной когда-то кем-то из отдыхающих, и, поднявшись, отвечает:

- Министерство делает все возможное для его развития. И деньги закладывает, и стратегии разрабатывает. Но это не лучший выход. Главное, чтобы люди, которые здесь живут и отдыхают понимали, что они должны сами за собой убирать. Принес – забери. И если все будут так делать, волонтеры не понадобятся.

- Но пока что не все люди у нас несознательные, - говорю я.

- Поэтому без волонтеров не обойтись.

- Сергей Николаевич, а что если…

- Послушайте, если мы будем болтать все время, то и до вечера не очистим этот берег, - подытожил замминистра и пошагал к ближайшей коряге, возле которой красовалась очередная пустая бутылка.

Я же полезла в кусты, где приметила целый склад отходов. Судя по всему, какая-то компания знатно погуляла и закинула сюда все то, что лень было донести до мусорных контейнеров. До них, к слову, рукой подать – метров 100.

ПОДДЕРЖАТЬ И ОРГАНИЗОВАТЬ

Акция «Вода России» проходит с 2014 года. За это время она объединила 6,6 млн человек по всей стране. Были очищены 10300 водоемов и собрано около полумиллиона кубометров мусора. Ее идеологом и создателем был Илья Разбаш, в команде с которым мы чистим байкальский берег в Танхое.

- В этом году мы собрали почти 12 тысяч заявок на проведение акции во всех регионах страны, - рассказывает Разбаш.

- 12 тысяч! – удивляюсь я. – И вы всех поддерживаете?

- Конечно! Заявки приходят через наш сайт берегдобрыхдел.ру и за прошедшие годы он стал копилкой идей и информационной поддержкой для тех, кто хотел бы присоединиться к нашему движению. При этом Минприроды помогает не только информацией, но и организационно. Собранный мусор нужно еще отсортировать и переработать. Мы обращаемся в регионы и используем ту инфраструктуру, которая там есть. А мероприятия, подобные нынешнему, называем ключевыми, потому что привлекаем к участию не только волонтеров, но и журналистов. Люди должны знать: министерство богато не только документами, но и активными действиями.

Илья Разбаш и Юлия Михалкова во время очистки берега близ поселка Танхой. Фото предоставлено Минприроды РФ

- На Байкале часто приходится убираться?

- Регулярно работаем. К слову, за сезон к нашим акциям в этих местах присоединяется 30-40 тысяч участников.

- Впечатляет! А сколько всего по стране?

- Сегодня мы перешагнули рубеж в 800 тысяч. К концу года наберем миллион.

ПО ЛЬДУ НА РЕЛЬСАХ

- Мы возвращаем Байкалу наши долги, - отметил на церемонии открытия акции председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Его присутствие на мероприятии было неспроста. Большинство волонтеров, приехавших в Танхой, сотрудники железных дорог. И это, на самом деле, отличный пример корпоративного эковолонтерства, когда компании ответственно относятся к окружающей среде и поощряют добрую волю своих работников.

Церемония открытия, кстати, прошла в визит-центре «Байкал заповедный», открытом в 2017 году. Здесь представлены экспозиции о природе Байкала, заповедной системе России. Особая гордость – историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа».

В начале прошлого века во время русско-японской войны сюда в Танхой с противоположного берега переправляли целые жд составы. Зимой по льду проложили рельсы и на гужевой тяге, то есть с помощью лошадей перетаскивали в разобранном виде вагоны и паровозы. Перевозить целиком опасались – вдруг лед не выдержит. Солдаты переходили Байкал строем. Жутко представить такую адскую работу в сибирскую стужу и при ветрах, которые свирепствуют зимой на Байкале, выметая весь снег с его льда.

- Между портом Байкал и Танхоем еще не было железной дороги, поэтому приходилось применять такие технологии, - рассказала мне педагог дополнительного образования школы интерната № 21 ОАО РЖД Анна Каправчук.

Анна прекрасно знает историю этих мест, поэтому с радостью проводит экскурсии для волонтеров. К тому же она сама волонтер и многое знает про уборку мусора.

Замминистра природопользования и экологии России Сергей Ястребов (справа). Фото предоставлено Минприроды РФ

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Но не только очисткой берегов занималась наша экологическая экспедиция. Там же, в визит-центре «Байкал заповедный» было подписано соглашение между информационно-аналитическим центром развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ и волонтерскими движениями о взаимодействии в рамках совместной работы по сохранению озера Байкал.

- Пришло время объединяться, - так отозвался об этом событии директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш.

А еще мы садили деревья. Во время посадки разговорилась с Романом Минухиным. Он директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды РФ.

- Роман Борисович, зачем нужны подобные акции по очистке берегов? – спросила я, поддерживая саженец елочки. – Ввести драконовские штрафы и люди побоятся мусорить.

- Вы не правы, - оборвал меня Роман Минухин. – Штрафы не помогут. Территория настолько большая, что каждого за руку не поймаешь. Да и сами штрафы – не самоцель. Нужно, чтобы в сознании людей отложилось – нельзя оставлять мусор.

- А в сознании людей не отложится, что можно оставить мусор и его уберут волонтеры? – спорю я.

- Не отложится, - улыбается чиновник. – Там, где мы проводим акции «Вода России», ситуация меняется к лучшему.

- Никаким государственным инструментом мы мусор не уберем, - объясняет мне Илья Разбаш. – По опыту знаю, что все те, кто были на мероприятиях «Воды России», никогда не оставят отходы на берегах водоемов. Плюс Минприроды России занимается экологическим образованием. Мы проводим школьные уроки, студенческие экоквесты и т.д., конкурсы проектов, детских рисунков. Уверен, это дает хорошие плоды.

Волонтер Никита из Омска выловил в болоте старую палатку. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

И НАПОСЛЕДОК…

В Танхое говорят – турист за последнее время стал культурнее.

- К нам сюда много народу приезжает, - рассказывает мне продавщица в местном сельпо. – Многие семейные, не пьющие и не мусорящие.

- А кто же тогда сорит на берегах?

- Те, кому на природу плевать. Но их стало значительно меньше. Нас еще вот какая проблема волнует…

- Какая?

- В этом году иностранцев не было, а еще два года назад толпами сюда приезжали. Заходят ко мне в магазин, спрашивают что-то, а я понять не могу. Говорят, есть какие-то приложения для перевода. А то пандемия закончится и опять понаедут.

- Есть такие. Давайте помогу установить.

Через пять минут продавщица сияла от радости:

- Наконец-то знаю как на английский уборную перевести.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 11 км – общая протяженность очищенного берега озера Байкал.

40 кубометров – общий объем убранного мусора за 2 дня.

460 волонтеров стали участниками экологической экспедиции.

Сортировка мусора - обязательно условие акции "Вода России". Фото предоставлено Минприроды РФ

БЛИЦ-ОПРОС

Я попросила волонтеров ответить на два вопроса:

1. Зачем Вы здесь?

2. Как сделать так, чтобы люди перестали мусорить?.

Анна Каправчук, 50 лет, Танхой.

1. Мне важно быть причастной к очистке наших природных богатств. Важно, воспитывать своих детей в этом направлении.

2. Людям должно быть удобно не мусорить. Необходима инфраструктура. То же самое касается и сортировки отходов. Пока не будет отлаженной системы, ничего не получится. Если жить экологично будет менее затратно, чем жить привычно, люди сами перестроятся на новый лад.

Евгений Хашимов, 26 лет, Забайкалье.

1. Я стал волонтером «Воды России», потому что это то, что мною движет. Ради этого стоит жить.

2. Мир вокруг нас зависит от каждого из нас. В целом, волонтеры не могут повлиять на ситуацию, но они показывают, что нужно начинать с себя. И кто-то, глядя на нас, последует нашему примеру.

Дарья Бронникова, 30 лет, Чита.

1. Я приехала за новыми впечатлениями и добрыми делами. А еще хочется, чтобы озеро стало лучше.

2. С детства надо воспитывать в людях любовь к природе. Взрослого человека сложно перевоспитать. Никакая социальная реклама не поможет.

Павел Ефременко, 22 года, Иркутск.

1. Не могу остаться в стороне.

2. Можно штрафы высокие ввести. Чисто не там, где прибираются, а там, где не мусорят.

Диана Мирошникова, 19 лет, Симферополь.

1. Я заняла второе место в конкурсе «Лучший волонтер России». Это поощрительная поездка.

2. Человека с детства нужно воспитывать так, чтобы он не хотел мусорить, чтобы ему это было противно делать.

Ольга Голованова, 33 года, Казань.

1. Хочется помочь Байкалу, чтобы он стал чище, чтобы наш мир стал чище. Чтобы люди увидев наш труд, не захламляли это место и стали бережнее к нему относится.

2. Нужно всегда и везде поддерживать чистоту. В чистом месте никто не будет кидать мусор.

ОТ АВТОРА

Эковолонтеры – люди с сильным внутренним стержнем. Не каждый способен оставить на несколько дней свой быт и поехать в другой регион убирать мусор. Отрадно, что таких людей в России становится все больше. Особенно среди молодежи. Причем, к делу они относятся ответственно. Меня удивил поступок волонтера Никиты из Омска. Полчаса парень пытался выловить из болота палатку. Кто ее туда забросил, непонятно. Никита скрутил веревкой несколько дощечек и бросал их на палатку до тех пор, пока не зацепил полотно. Затем медленными движениями он вытянул грязную палатку на берег. Казалось бы, зачем ему это нужно?

- Мне лично, может быть, и не нужно, - говорит Никита. – Но природе необходима чистота.