«Собирались в Губернаторском саду и предавались разврату». 110 лет назад в Минске со скандалом раскрыли тайную Лигу свободной любви

На открытке начала XX века гимназисты изображались этакими гуляками. Тема в то время была очень популярна.

В постоянной экспозиции Национального художественного музея находится картина кисти известного минского мастера Якова Кругера «Газетчик». Если к ней внимательно приглядеться, можно заметить, как газетчик раздает номер газеты «Окраина». Издание просуществовало в Минске всего десять месяцев - с 1907 по 1908 год. Сейчас «Окраину» назвали бы таблоидом, а тогдашняя цензура характеризовала издание как «резко оппозиционного направления без ясной и конкретно определенной программы какой-либо партии». Издание же раздражало минские власти своей критикой.

Картина "Газетчик" из Национального художественного музея.

Скандал случился из-за модного романа?

В апреле 1908 года в «Окраине» вышла статья о Лиге свободной любви, наделавшая много шума. Якобы, в Губернаторском саду (нынешний парк имени Горького) в Минске было раскрыто незаконное общество гимназистов, которое собиралось там по вечерам и «предавалось разврату». Журналисты окрестили общество Лигой свободной любви.

Губернаторский парк в Минске, где якобы все и случилось

В публикациях описывали непристойные подробности жизни минских школяров и девушек с «низкой социальной ответственностью», которые вместе употребляли алкоголь, разговаривали на запретные темы, а затем разбивались на пары и занимались сексом. Тему раскручивали три газеты: «Минский курьер», «Окраина» и «Минское слово». Тон статей был разоблачающий и критикующий, но авторы явно перестарались с откровенными деталями. Тема не прошла незамеченной городскими властями. Те поручили во всем разобраться полиции. Но проверка не выявила тайных гимназических обществ. Тогда-то карающий меч был направлен на выдумавших историю журналистов.

Приговор был не очень строгим - но вполне реальным.

Выяснилось, что первоисточником был «Минский курьер». Автором оказался 23-летний Лейба Стрижак. Он был в газете обычным хроникером, писал короткие новости, лишенные эмоциональной окраски. Наверное, ему наскучила рутина – вот и придумал «жареное». В суде автора издания признали виновным и велели выплатить 100 рублей штрафа либо провести месяц ареста при его неоплате. Тираж газеты со скандальной статьей подлежал уничтожению, редактора сняли с должности, а «Окраина», запечатленная на картине Кругера, вскоре вовсе перестала выходить.

Карикатура начала XX века

Скорее всего, газетная утка с Лигой свободной любви была написана под влиянием романа «Санин» Михаила Арцыбашева, который вышел в 1907 году. Многие расценивали его как манифест против политических и этических норм, довлевших над интеллигенцией. Кстати, в том же году грянул похожий скандал в Орле - там раскрыли гимназическое общество «Огарки», члены которого на тайных собраниях предавались «кутежу и разврату». Правда, и из этой истории сенсации не вышло. Проверка не обнаружила ничего противозаконного.

Таблоид прославил учитель Сутина

Вся эта история забылась бы - если бы не картина «Газетчик». О художнике Якове Кругере рассказал научный сотрудник Национального художественного музея Артем Лапицкий.

Автопортрет юного Якова Кругера

Маленький Яков родился в семье мелкого минского ремесленника. У Якова было пять братьев и две сестры. Получить приличное образование шансов практически не было, но помог случай. В 14 лет Яков нарисовал портрет писателя Тургенева. Картину увидел директор минской гимназии Козьма Ермаков. По его протекции на средства благотворительного фонда Кругер отправился в Киевскую рисовальную школу, которую курировал знаменитый Илья Репин. А после успешного окончания учебы Яков отправился в парижскую Академию Жюлиана. Благо средства на дальнее путешествие нашлись - помогла богатая родственница Лея Кругер, жена управляющего имением помещиков Любаньских.

Автопортрет Якова Кругера

Отучившись в Париже, Кругер вернулся в Минск, а в 1897-м поступил в Петербургскую академию художеств. Про Якова Кругера часто пишут, что это художник, который всегда возвращался в Минск. Так и произошло. В Минске в начале ХХ века он слыл одним из наиболее успешных и модных портретистов. Но его мечта - собственная школа. И вот в 1901-м он удачно женился на дочери богатого мельника, а в 1906-м открыл в Минске первую рисовальную школу. По сути, фигура Кругера для минской художественной жизни равносильна влиянию Юделя Пена в Витебске - учителя Марка Шагала. В школу Кругера стекались талантливые подростки из города и окрестностей, будущие звезды искусства: Хаим Сутин, Михаил Кикоин, Иван Ахремчик, Михаил Станюта - вот лишь некоторые из них.

Объявление о наборе на курсы рисования Якова Кругера

После смерти Якова Кругера в 1940 году его произведения и архив поступили в Государственную картинную галерею БССР - нынешний Национальный художественный. Дом Кругера и его мастерская были уничтожены во время немецкой бомбардировки в июне 1941 года. А коллекция Государственной картинной галереи, которая не успела уехать в эвакуацию, была разграблена.

- Но стечение обстоятельств спасло работы Кругера, а также произведения еще одного живописца-минчанина Льва Альперовича от гибели в оккупированной столице Беларуси, - говорит Артем Лапицкий. - 11 июня 1941-го в Витебске была организована выставка трех художников, воспитанников Петербургской академии искусств - Пэна, Кругера и Альперовича. Картины последних были как раз из Государственной картинной галереи в Минске.

Работы Кругера с витебской выставки 1941 года успели эвакуировать в Саратов. Они лежали в сыром бомбоубежище с 1941 по 1943 год. Если бы не выставка к 25-летию БССР, что проходила в Третьяковской галерее в 1944 году, и решение легендарного директора нашего Художественного музея Елены Аладовой показать их там, судьба о полотнах вряд ли бы позаботилась. Но их отреставрировали и привезли в Москву. В 1947 году работы вернулись в Минск.

НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ

В «Минском курьере» опус про «Лигу любви» растянули аж на шесть номеров. Чтобы вы представляли, о чем идет речь, приведем небольшую цитату:

Карикатура начала XX века

«Лампа была затушена. Темно. Тихо. Зловеще тихо. Изредка нарушают тишину слабые вскрики: «Ой, больно, дорогой, больно!». Кто-то заплакал от боли:

— Сашка, Сашенька! Я лежу на бутылке! Пусти! Пусти!

— Ничего, ничего! — шепчет кто-то, задыхаясь, тихо.

Грохот покатившейся пустой бутылки резко прозвучал в воздухе. Тихо опять… Через полчаса зажгли лампу. Было как-то неловко. Чувствовалась какая-то напряженность. Уже не пели, не смеялись.

— Что же дома скажут? Пора, уже поздно. Полчаса первого, — произнесла Зина. Никто ничего не ответил: все сидели потрясенные, измученные…

Начали одеваться. Долго возились, отыскивая разбросанные вещи. У одной пропал чулок, другая потеряла гребешки, третья — ботинок. Наконец все было найдено, все оделись и вышли. Медленно ходили шесть пар по Горной улице, сторонясь всякого прохожего. Потом разделились и, еле передвигая ноги, разбрелись по домам. «Завтра в 8!».

Карикатура начала XX века

КСТАТИ

Школа, мастерская и квартира Кругера находилась над самой модной в Минске кондитерской Венгржецкого. Она размещалась примерно там, где сейчас находится дом №23 с универсамом «Центральный». В советские времена это место сохранило свою художественную энергетику: в новом здании некоторое время работало правление Союза художников БССР.

В этом здании в центре Минска (сейчас на его месте дом с гастрономом "Центральный") на втором этаже располагалась художественная школа Якова Кругера.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ…

Перенос Эйфелевой башни, цивилизация на Луне и урожай макарон

Вспомнили самые известные газетные утки.

Все газеты Денвера опубликовали 25 июня 1899 года новость о сносе Великой китайской стены и постройки на ее месте автодороги. Эту утку перепечатали следом и некоторые европейские издания. А в нью-йоркской газете Sun 25 августа 1835 года вышла серия очерков об открытии жизни и цивилизации на Луне.

В 1980 году телекомпания ВВС объявила о замене механических часов знаменитого Биг-Бена на электронные. Британская общественность атаковала редакцию звонками - слушатели расценили это как посягательство на святыню.

В 1986 году Париж потрясла новость - в газете Le Parisien говорилось о демонтаже Эйфелевой башни, которую перевезут в строящийся Диснейленд и соберут заново.

Любят запускать утки и белорусские газеты. Правда, исключительно 1 апреля. Так, однажды наша «Комсомолка» как-то сообщила, что ученикам теперь официально разрешили курить возле зданий школ.

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