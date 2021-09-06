"Комсомольская правда" с проектом "Доброволец" стала лауреатом программы "Лучшие социальные проекты России"

Программа вот уже девять лет поощряет вклад компаний в развитие современного общества

Каждую секунду кто-то в этом мире нуждается в помощи и поддержке, и поэтому добрые дела никогда не откладываются в долгий ящик. Это лето не стало исключением - оно было насыщено на события. Издательский дом "Комсомольская правда" активно рассказывал о работе волонтеров и просто неравнодушных людей на своем сайте, в социальных сетях и по радио - дел было очень много. Поэтому награда девятой ежегодной программы "Лучшие социальные проекты России" нашла своих героев только в начале сентября.

ИД "Комсомольская правда" стал одним из лауреатов за проект "Доброволец" в категории "Социально-ответственные СМИ". А руководителя по развитию социальных проектов "КП", продюсера радиопрограммы "Доброволец" Калашникову Александру наградили в категории "Общественный деятель".

Руководитель по развитию социальных проектов "КП", продюсер радиопрограммы "Доброволец" Калашникова Александра

Программа вот уже девять лет поощряет вклад компаний в развитие современного общества. Ведь именно с помощью их инициатив решаются важные задачи в самых разных сферах жизни. В 2021 году было подано свыше 400 заявок от организаций, приверженных принципам социально-ответственного бизнеса. Проекты затрагивали медицину, образование, спорт, благотворительность и поддержку социально незащищенных слоев населения в пандемию коронавируса.

Лучшим соцпроектом в этом году стала инициатива Фонда "Жизнь в Движении". Вот как прокомментировал вручение Андрей Фомин, известный актер театра и кино, продюсер, шоумен, посол БФ:

- Очень радует, что именно проект Фонда – Скальный лагерь «Путь к вершинам» завоевал призвание, как Лучший социальный проект России. Это еще раз подтверждает то, что Фонд развивается в правильном направлении. Ребята на протезах своим примером показывают невероятную силу воли, стойкость и мужество. Они поистине Герои, с которых мы должны брать пример преодоления страхов и предрассудков.

Его поддержал Алексей Смертин, советник президента РФС, Руководитель Проектного Офиса по устойчивому развитию:

- Спорт изначально несет огромную социальную функцию в становлении общества. Через развитие спорта мы улучшаем здоровье, избавляемся от вредных привычек, адаптируем людей с ограниченными возможностями здоровья.

Лучшей практикой волонтерства в России была признана акция #ПомнимВместе, направленная на сохранение и уважение памяти о поколении, освободившем Россию. Президент БФ "Система" Оксана Косаченко, который и стал автором проекта, отметила, что подобные премии не только объединяют людей, но и позволяют делиться опытом.

Калашникову Александру наградили в категории "Общественный деятель"

Стоит отметить, что на церемонии награждения присутствовали не только социально ответственные организации, но и представители государственных структур: Ольга Коваленко, главный редактор мультимедиа студии Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, Павел Королев, начальник Управления по взаимодействию «Информационно-сервисного бюро Департамента здравоохранения г. Москвы», Александра Денисова, директор проектов направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив, Валерий Люшаков, руководитель направления Социальная сфера mos.ru Департамента Информационных технологий г.Москвы.

Ведущим церемонии выступил ведущий программы "Звезды сошлись" на "НТВ" и бывший ведущий телепередачи "Контрольная закупка" на "Первом канале" Антон Привольнов. Организатор форума "Лучшие социальные проекты России" – ООО "Социальные проекты", основным видом деятельности которой являются исследования в области соцпроблем и проведение общественно-значимых мероприятий.