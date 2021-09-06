Почему муж Анастасии Макеевой не платит алименты

Роман Мальков путешествует с Анастасией и по России, и за границу. Он исчез из списка должников, хотя не платит алименты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

39-летняя Анастасия Макеева четвертый раз вышла замуж весной этого года. Муж артистки 37-летний многодетный Роман Мальков сообщал, что он успешный бизнесмен. Но почему тогда предприниматель не платит алименты детям от предыдущего брака?

Пока на ТВ идут очередные ток-шоу с участием экс-жены мужа Макеевой, в жизни все банальнее – Светлана Малькова мечтает решить финансовый вопрос. В телепередачах придумывают разные повороты этой истории о любовном треугольнике, чтобы удержать зрителей у экранов. Светлана прилетает из Словении в Москву за счет ток-шоу, получает гонорар за участие в съемках и возможность высказаться на большую аудиторию – этим оправдано ее участие в телевизионной жизни. А в реальной жизни Малькова так и не получает алименты.

Напомним, что муж артисткой Макеевой ради звездного брака развелся с первой женой. В первом браке Роман Мальков с женой Светланой Мальковой прожил семнадцать лет. Поженилась пара в студенческие годы во время учебы в Обнинском институте атомной энергетики. Теперь в Обнинском суде и идут разбирательства между супругами. Семь лет назад тогда еще супруги Роман и Светлана Мальковы переехали с детьми из Обнинска, что в Калужской области, на ПМЖ в Словению. В том числе по рекомендации врачей, так как у одного из детей была астма и стоило попробовать смену климата.

За границей у Светланы появилась школа рисования, а у Романа завод по производству легких стальных конструкций, фирма по проектированию и монтажу зданий. В прошлом году Роман полетел на заработки в Россию, где и познакомился с Макеевой. Ради новой любви мужчина бросил жену, с которой они воспитывали трех сыновей и дочь. Старшего ребенка 16-летнего Андрея Малькова отец и его новая жена убедили переехать к ним в Москву. Трое несовершеннолетних детей живут со Светланой в Словении – ходят в школу, посещают секции и кружки. Малькова платит за аренду жилья, обеспечивает детей, а вот муж не помогает. Хотя Роман старательно рисует образ заботливого отца.

Малькова объяснила ситуацию: «Мне задают много вопросов касаемо алиментов - начал ли выплачивать Роман. Нет не начал! С февраля месяца не поступило ничего! Почему он говорит всем, что выплачивает и ему верят - я не могу объяснить. Хотя есть предположение того, что человек умеет манипулировать людьми. Так же он исчез с сайта должников, не потому что стал выплачивать алименты, а потому что подал очередной встречный иск! Не согласен с суммой в 50 тысяч рублей на троих детей! Я, конечно, все могу понять, но не понимаю, как можно наслаждаться жизнью, «жить в кайф», и при этом знать, что ты ни копейки не присылаешь своим родным детям, писать кричащие посты, какой я герой». У Светланы Мальковой отличный адвокат, поэтому есть уверенность, что Романа все же заставят с помощью закона платить алименты.

А пока в планах у Романа Малькова очередное путешествие с женой – с 19 сентября Анастасия Макеева совместно с туристической компанией организует тур на Байкал.

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