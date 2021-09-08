Владимир Путин: Киев уклоняется от обязательств по Донбассу

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин обсудил с главой ЕС наболевшие вопросы политики. Вот главное из разговора:

АФГАНИСТАН

Россия и Евросоюз договорились работать вместе, чтобы не дать развалиться азиатской стране.

«Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности, - сообщили на официальном портале президента kremlin.ru.

УКРАИНА

Наш президент напомнил Шарлю Мишелю, что решить конфликт на Донбассе возможно только через соблюдение Минских договоренностей.

«Владимир Путин указал на то, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - уточнили в Кремле.

Глава России раскритиковал планы Киева «провести так называемый «саммит» «Крымской платформы».

«Вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года. В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова», - говорится на портале президента.

КАРАБАХ

Путин по просьбе Шарля Мишеля рассказал, что сейчас делается на границе Армении и Азербайджана. Президент «информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трёхсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».