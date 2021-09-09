Власти столицы Финляндии намерены сделать английский официальным языком

В Финляндии два национальных языка – финский и шведский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии готовы пойти на беспрецедентный шаг в истории Евросоюза: столичные власти рассматривают возможность сделать одним из официальных языков английский.

По мнению чиновников, этот шаг даст возможность финским предприятиям нанимать на работу больше иностранных специалистов.

В Финляндии два национальных языка – финский и шведский. Их изучают в школе, но эти знания не очень помогают местным жителям свободно общаться со всем остальным миром.

- Считаю, что Хельсинки можно объявить англоязычным городом, - заявил мэр финской столицы Юхан Вартиайнен. – Знание главного международного языка и умение вести на нем деловые переговоры привлечет в нашу страну лучших иностранных экспертов и сотрудников.

По мнению градоначальника, английский в столице Финляндии должен стать признанным официальным языком так же, как и финский. Это означает, что на английском будут говорить не только в крупных компаниях, но и в образовательных учреждениях – школах, детсадах и вузах. Также от чиновников, а также транспортных, сервисных и иных компаний можно будет в таком случае требовать предоставления услуг и документации, в том числе и на английском.

Для финнов, кстати, выучить английский не составит труда, потому что более 85% населения страны Суоми на нем сравнительно свободно общается.

До того как занять пост мэра Хельсинки, Юхан Вартиайнен возглавлял научно-исследовательский институт экономики. И он хорошо знает, каково это - не иметь возможности взять на работу специалиста из Европы только потому, что он не знает финский.

Еще одна проблема, о которой умалчивает мэр, - старение населения и трудовая миграция – молодые финны предпочитают уезжать на работу в ФРГ и Великобританию.