Российские аналитики обсудили Послание президента Казахстана

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В посольстве Республики Казахстан в России состоялся круглый стол российских экспертов, посвящённый Посланию президента Касыма-Жомарта Токаева, прозвучавшему 1 сентября. Открывая встречу, посол Казахстана Ермек Кошербаев сказал, что, несмотря на серьёзное влияние пандемии на экономическую жизнь обоих государств, сегодня можно говорить о наступлении постпандемийного периода. По его словам, и в Казахстане, и в России некоторые экономические показатели превысили уровень 2019 и 2020 годов. Пандемия стимулировала цифровизацию, ускорила некоторые бизнес-процессы, заставила людей работать нестандартно. «Цифровизация способствует творческому началу в работе служащих», – отметил Кошербаев.

По его мнению, особенностью нынешнего Послания президента является то, что глава государства переносит центр принятия решений на управленцев всех уровней и ожидает от них успешной реализации поставленных задач. Дипломат сообщил, что в нынешнем году правительство республики приняло общенациональный план мероприятий по реализации Послания президента, состоящий из 102 задач, распределённых по семи направлениям.

«Глубинная цифровизация»

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что в центре внимания президента Казахстана неизменно стоит задача повышения уровня жизни. «И здесь возникает дилемма: как повысить зарплаты и пенсии и при этом не разогнать инфляцию, – сказал российский аналитик. – Однако в нынешнем Послании президент решает данную коллизию, упомянув о немонетарных составляющих инфляции – не столько сжатие денежной массы, сколько вопрос ценообразования».

По словам эксперта, успешное выполнение поручений главы Казахстана зависит от качества государственного управления прежде всего на местах. «Легко собрать талантливое правительство, труднее собрать талантливую региональную администрацию», – считает Дмитрий Журавлев.

Стоит отметить, что в Послании президента Казахстана прозвучала необходимость полной «цифровой перезагрузки» государственного сектора. «100% госуслуг станут доступны гражданам со смартфонов», – твёрдо пообещал Касым-Жомарт Токаев. Для этого создаётся Центр цифровой трансформации, в котором вся деятельность властных органов будет представлена в цифровом формате.

«В современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация, – подчеркнул Токаев. – Стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры. В рамках Национального проекта по цифровизации необходимо подготовить не менее 100 тыс. высококлассных IT-специалистов. Мы должны реализовать свой огромный информационно-телекоммуникационный потенциал. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение. Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части евразийского региона».

Иностранные инвестиции выросли на 35 процентов

Руководитель аналитического департамента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Кирилл Петров акцентировал внимание на содержащуюся в Послании задачу развития мирного атома. По его мнению, руководство Казахстана уловило тренд на закат угольной эпохи и всё более реальный дефицит электроэнергии к 2030 году. Это диктует необходимость задуматься о новых источниках генерации.

А заместитель Директора ИАЦ МГУ Александра Перминова отметила социальный характер Послания. «Если судить по информационному полю, большая часть казахстанцев с вниманием и интересом восприняла поставленные в документе задачи по борьбе с инфляцией, проблемы ценообразования, рост зарплат, повышение качества медицины и образования», – сказала она.

Слова российского эксперта можно проиллюстрировать тем, что, выступая с Посланием к народу Казахстана, президент страны напомнил, что в нынешнем году зарплата педагогов увеличилась на 25%, и пообещал продолжать политику поддержки образования. И не только образования. С 1 января 2022 года минимальная зарплата в Казахстане вырастет с нынешних 42 тыс. тенге до 60 тысяч. Это коснётся более 1 млн граждан и приведёт к увеличению ВВП на 1,5%.

Рост ВВП Казахстана обусловлен и рядом других факторов. По итогам прошлого года впервые за 10 лет вклад обрабатывающей промышленности в экономику превысил долю горнодобывающей отрасли. В Послании президента говорится, что это создает предпосылки для увеличения экспорта обрабатывающей промышленности в 1,5 раза. В рамках Национального плана развития до 2025 года Казахстан последовательно реализует курс на укрепление лидирующей роли в регионе.

Кроме того, реализация программы «Экономика простых вещей» позволила создать 70 тыс. новых рабочих мест, а благодаря программе «Дорожная карта бизнеса» государственную поддержку получили 66 тыс. проектов, что помогло создать и сохранить более 150 тыс. рабочих мест.

Наконец, инвестиционный климат, важнейший, если не ключевой, индикатор экономического развития любой страны. В минувшем году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Казахстана выросли почти на 35%, до 3,9 млрд долларов, об этом говорится во «Всемирном докладе по инвестициям» Конференции ООН по торговле и развитию. Среди пяти крупнейших принимающих стран с переходной экономикой, не имеющих выхода к морю, по объёму ПИИ Казахстан занял 1-е место. Сравните: приток ПИИ в развитые страны Европы за аналогичный период сократился на 80%, в Северную Америку – на 42%.

Выступая на недавнем online-заседании VI Восточного экономического форума, президент Казахстана сказал: «Привлечение иностранных инвестиций – это безусловный приоритет экономической политики нашего государства. Казахстан как крупнейшая экономика Центральной Азии планирует усилить своё присутствие в данном регионе (Азиатско-Тихоокеанском – Ред.). Такой подход отражает суть отношений нашей страны с партнёрами в Азии. Опорным элементом евразийской стратегии Казахстана стало всестороннее сотрудничество с Российской Федерацией – нашим стратегическим партнёром и союзником, великой евразийской державой».

В заседании принял участие Владимир Путин, в рамках форума премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава российской Группы компаний СБЕР Герман Греф подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровои трансформации Республики Казахстан, переходу к платформеннои модели цифровизации и концепции Data-Driven Government.

Социальный вектор развития экономики

На встрече в посольстве Казахстана российские политологи не могли обойти вниманием разговоры о положении в республике русского языка.

«Сохранение русского языка вписано в национальную политику Казахстана», – отметила заместитель директора ИАЦ МГУ Александра Перминова. Она напомнила, что в своём Послании президент Казахстана подчеркнул, что использованию русского языка нельзя препятствовать, и что Казахстан выигрывает от того, что молодёжь владеет разными языками, включая русский.

Рассуждая о близком характере многих проблем Казахстана и России, эксперты были едины в том, что наши страны должны активно развивать сферу экономического сотрудничества, конкуренция в которой выше, чем в торговле сырьём. Российские политологи отмечали социальный характер Послания-2021. По их мнению, содержащийся в документе вектор развития экономики и социальной сферы, как и цифровая модернизация государственного управления, должны улучшить жизнь граждан Республики Казахстан.