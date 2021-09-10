«Перекрёсток» протестирует новый формат для небольших магазинов

Супермаркет торговой площадью 920 кв. м. открылся после реконструкции на месте ранее действовавшего магазина сети по адресу город Москва, Ленинский проспект, 99.

Основной ассортимент товаров обновлённого «Перекрёстка» соответствует текущим потребностям покупателей, например, в частой покупке свежих продуктов и готовой еды (ready to eat, ready to cook). Около 50% ассортимента супермаркета занимают продукты категории fresh и ultra fresh, то есть фрукты, овощи, молочная продукция, сыры, мясная гастрономия, свежая рыба и мясо, а также салат-бар, пекарня и кафе. Помимо этого, в супермаркете расширено предложение продуктов для здорового образа жизни, в том числе за счёт собственной торговой марки «Зелёная линия», которая включает более 350 позиций.

Планировка нового магазина отвечает главной задаче пилотного концепта – создание комфортных условий для покупки, которая не будет отнимать много времени у клиентов. Теперь все основные потребности повседневного спроса в свежих продуктах собраны в одном месте – на арене напротив входной группы. Такое решение позволяет перейти сразу к покупке всего самого необходимого. Кроме того, большая часть продукции, которая ранее располагалась в зоне кулинарии в закрытых прилавках и продавалась на развес, теперь представлена в открытых камерах уже в упакованном виде. Покупатели могут самостоятельно, без привлечения сотрудника магазина, взять уже взвешенный товар, таким образом быстрее совершить покупку.

В супермаркете установлены 17 касс, включая 10 касс самообслуживания. Для удобства покупателей одну кассу организовали в зоне кафе. Бесперебойную работу супермаркета обеспечивают 60 сотрудников.

«На основе тщательного исследования потребностей и поведения наших клиентов мы разработали новый уникальный покупательский путь, который еще больше отвечает главной потребности жителей крупного мегаполиса – экономия времени. В современных реалиях люди тратят значительно меньше времени на приготовление еды в домашних условиях, однако при этом стараются придерживаться правильного питания, потреблять полезную и качественную еду. Все эти потребности мы учли при разработке этого формата , собрав продукты, которые отвечают повседневным запросам наших покупателей, расширив ассортимент категории fresh и готовой еды. В дальнейшем мы планируем пилотировать новый концепт еще в 7 магазинах в Москве и одном супермаркете в Санкт-Петербурге, а затем будем принимать решение о возможном масштабировании проекта», – рассказал Дмитрий Грибков, руководитель управления по концепту торговой сети «Перекрёсток».

На сегодняшний день торговая сеть «Перекрёсток» включает в себя 940 супермаркетов, расположенных в свыше 145 городах и населенных пунктов России. Ассортимент в среднем включает 15 тысяч товарных позиций.