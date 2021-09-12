Вместе вопреки всему: Фонд «Константа» помог многодетному отцу купить квартиру и сохранить семью

С покупкой мебели и бытовой техники в новую квартиру семье тоже помог благотворительный фонд. Фото: БФ "Константа"

На семью многодетного отца Андрея одно за другим свалились множество несчастий. Сначала страшный пожар оставил его с женой Светланой и тремя сыновьями без крыши над головой. Долгое время они все вместе ютились в маленькой комнате общежития, которую им выделила администрация колхоза, где работала мама ребят. А когда уже казалось, что вот-вот состоится новоселье - семья стояла в очереди на улучшение жилищных условий - тяжелая болезнь подкосила здоровье Светлана. Женщина скончалась, оставив маленьких Диму, Стаса и Максима с убитым горем отцом.

Чтобы позаботиться о сыновьях, младшему из которых было всего два года, Андрею пришлось оставить работу и заняться воспитанием детей. Ведь даже детского сада в поселке нет. И тут случилось новое потрясение - оказалось, что новое жилье семья не получит, ведь документы на него подавала Светлана. Многодетный отец обивал пороги различных учреждений, но получал постоянные отказы. И лишь специалисты комплексного центра социального обслуживания населения совместно с сотрудниками тверского благотворительного фонда "Константа" смогли хоть как-то помочь мужчине. Вместе они собрали необходимые документы, и Андрею начали выплачивать пособия на детей.

Но этого, конечно, было недостаточно. В фонде прекрасно понимали, что семье необходимо свое комфортное жилье поближе к городской инфраструктуре, чтобы старший сын Дима мог ездить в колледж, его братья - ходить в детский сад, а отец - работать. Иначе мальчишки могли оказаться в детдоме.

Сотрудники фонда взяли на себя всю работу по оформлению необходимых документов и поиску жилья. Фото: БФ "Константа"

"Наши юристы проверили все возможности, рассмотрели все варианты и поняли - без нашей помощи семья жильё не получит, и тогда фонд открыл сбор на покупку для квартиры. Наши сотрудники взяли на себя всю работу по оформлению необходимых документов и поиску жилья, вместе с Андреем было просмотрено 9 квартир в разных населённых пунктах", - рассказывает исполнительный директор БФ Константа" Анастасия Кульпетова.

Сотни неравнодушных людей помогли как финансово, так и информационно. И большая семья, наконец-то, въехала в собственную квартиру. Именно с этого момента в жизнях Андрея и его сыновей началась белая полоса: Дима пошел учиться на сварщика, а Стас и Максим - в детский сад. Их отец пока еще находится в поисках работы и продолжает придавать новому жилищу уют. К слову, с покупкой необходимой мебели и бытовой техники семье тоже помог благотворительный фонд.

В России еще много близких друг другу людей, которых могут разлучить трагические и непредвиденные обстоятельства. Каждый из вас может помочь в сохранении таких семей и подарить шанс ребятам на счастливое детство.

Поддержка проекта "Ребёнок в семье" благотворительного фонда "Константа" реализуется в партнерстве и при поддержке фонда "Свет".