Точка роста: белгородцы строят лучший регион для жизни

Пандемия, экономический кризис, спад для малого бизнеса, безработица – все это как будто обошло стороной один из южных регионов России. Фото: Shutterstock

Пандемия, экономический кризис, спад для малого бизнеса, безработица – все это как будто обошло стороной один из южных регионов России. Здесь не сокращают рабочие места и не вводят драконовских антиковидных ограничений. Напротив, в регионе один за другим проходят масштабные фестивали и праздники.

И Белгородчина может себе это позволить. Регион лидирует в России по темпам вакцинации, здесь уже дружно привились около 60 процентов жителей, а коллективного иммунитета рассчитывают достичь к концу сентября.

Свою Стратегию социально-экономического развития белгородцы создают столь же дружно и с воодушевлением. По инициативе руководителя области Вячеслава Гладкова, внести свою лепту в основополагающий документ смог каждый желающий. Во всех городах и районах состоялись стратегические сессии, где управленцы вместе с жителями обсудили траекторию развития каждой территории. Еще 8 стратсессий было посвящено подробному разбору будущего ключевых отраслей. Высказаться смогли все: руководители, фермеры, медики, ученые, представители IT-индустрии, деятели культуры, обычные сельские жители, молодежные активисты. Более 11 тысяч конкретных предложений было собрано за два месяца.

- Хочу отметить, что участие неравнодушных и активных жителей региона стало главной новаторской технологией стратегического планирования в нашем регионе, - заявил Вячеслав Гладков на Форуме «Время новых возможностей», посвященном итогам беспрецедентного для региона общественного обсуждения.

Предложения, полученные от жителей, станут основой будущей Стратегии, к созданию которой теперь подключатся федеральные и региональные эксперты.

- Нам предстоит сделать еще многое: детализировать планы, сделать привязку к каждому муниципалитету, обсудить с бизнесом, согласовать с федеральными министерствами, доложить Президенту РФ и, надеюсь, получить его поддержку. Эта работа впереди, но время новых возможностей наступило уже сейчас, - отметил Вячеслав Гладков.

Впрочем, поддержка федерального центра в реализации амбициозных планов белгородцам практически гарантирована. Это очевидно из слов Полпреда Президента РФ по ЦФО Игоря Щёголева.

- В своем Послании Президент России отмечал, что страна развивается и идет вперед тогда, когда развиваются регионы, - заявил он. – Поэтому стремление высших должностных лиц сделать свой регион успешным и самодостаточным будет всемерно поощряться.

Символично и участие в форуме сенатора Евгения Савченко, бессменно руководившего Белгородчиной 27 лет. Он недвусмысленно дал понять региональным элитам, что всячески поддерживает курс нового руководителя региона.

- Образ Белгородчины-2030 мне понравился. Я абсолютно уверен в его реализации. – подчеркнул Евгений Савченко. - Я считаю, что успех нам обеспечен, потому что у нас есть опыт реализации крупных проектов в социальной сфере, в экономике. Я считаю важным фактором будущего успеха то, что лидер региона Вячеслав Владимирович стал настоящим белгородцем. Полюбил белгородскую землю, пропитался её духом, - отметил сенатор.

Одна из ключевых задач обновленной Стратегии – удвоение ВРП. Это, по словам Вячеслава Гладкова, не самоцель. Он рассчитывает сделать Белгородчину, ни много ни мало – лучшим регионом для жизни.