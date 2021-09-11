Народный артист России Виктор Елисеев: "Однажды Кобзон отправил в Северную Корею 50 баянов и там создали оркестр его имени"

Иосиф Кобзон и Виктор Елисеев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Виктор Петрович, в субботу, 11 сентября - день рождения Иосифа Давыдовича Кобзона. Ему могло бы исполниться 84 года. А давайте вспомним об этом человеке что-нибудь веселое. Необычное...

- Прошло три года, как его не стало. (Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 г.- А.Г.) А такое ощущение, что он - в длительной командировке и я постоянно жду от него звонка.

Он мне каждое утро звонил и рассказывал какой-нибудь новый анекдот. И вот сейчас эта история прекратилась, три года прошло, ни одного анекдота от Кобзона, к сожалению.

Говоря о нем, как о личности, о человеке, об артисте, хочу сказать, что мы очень много потеряли. Потеряли его новые записи. Он три раза в неделю приходил, записывал какую-нибудь новую песню в нашей студии. Мы там накрывали небольшой чайный столик, сидели, общались, говорили о жизни, о перспективах и так далее.

Теперь это все - в прошлом.

- Это о грустном.

- Да... А если говорить о том, какие у нас были интересные и смешные истории...

Ну, вот была один эпизод такой в Израиле, когда к Кобзону на сцену вышел мэр города. И говорит ему: Иосиф, вот ты наш мэтр настоящий, не только в России, но и во всем мире, в частности, у нас в Израиле. А Кобзон: «Но, позвольте, я не мэтр, а мэтр восемьдесят».

- А я думал - это анекдот. От Кобзона, наверное, он и пошёл.

- А однажды мы приехали на гастроли в Северную Корею. Кобзон сначала воспринял это как-то настороженно, присматривался к людям. Заехали, послушали симфонический оркестр. Посмотрели, как дети там развиваются... Побывали во дворце пионеров,

Смотрю, Иосиф прямо проникся их идеологией, заботой о воспитании детей, как там бережно относятся к каждому ребенку, там нет детей, которые «не охвачены».

И они как-то вот их распределяют по интересам, по их возможностям, по их желаниям - в какой области им развиваться. То ли в математике, то ли - танцевать, то ли играть на инструменте и так далее.

А потом Кобзон говорит: я знаю, у вас есть оркестр аккордеонистов.

И - действительно, удивительно, - когда нас пригласили на концерт, там 750 аккордеонистов на сцене сидело. И играли нашу русскую песню «Катюшу».

Это было грандиозное зрелище, очень нас впечатлило.

И после просмотра Иосиф говорит: а вот у вас оркестр баянистов есть? Они: нету, у нас вот как-то баян не прижился. Кобзон: хорошо, я все понял.

И когда мы в Москву приехали, он заказал 50 баянов, с нашим участием - мы через Тулу купили эти баяны. И Иосиф отправил эти инструменты в Северную Корею.

Приезжаем через год. Они нас приглашают опять во дворец пионеров. И уже оркестр баянистов играет нам русские песни, причем, так виртуозно и здорово, что мы просто в шоке были, не ожидали.

Вот насколько там они восприимчивы были к этим вещам. И Иосифа благодарили. И оркестр назвали его именем...

- Я понял.

- Вот такие эпизоды из нашей гастрольной жизни.

Но, вообще-то, каждый день были какие-то новые приключения, новые интересные моменты. Это я так вот впопыхах припомнил некоторые эпизоды.

Нам Кобзона очень не хватает. Очень. Мне лично не хватает, потому что мы все время с ним обсуждали какие-то новые творческие проекты, записывали песни, причем, как новые, так и старые. Много премьер было. К сожалению, ушел. Сегодня ему было бы 84 года, да?

- Да. 84. В следующем году - юбилей...