Эксперт: Заверения Запада о полном контроле над границами после терактов 11 сентября были и остаются иллюзией

После событий 9/11 члены Европарламента решили, это укрепление границ и ужесточение погранконтроля может стать эффективным способом борьбы с угрозой новых террористических атак. Фото: REUTERS

Эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности Энн Кох в своей статье, написанной ею для американского Совета по международным отношениям (CFR), заявила, что усиление контроля на границах западных стран, о котором правительства этих государств объявили сразу же после терактов 11 сентября 2001 года в США, было иллюзорным.

После событий 9/11 члены Европарламента решили, это укрепление границ и ужесточение погранконтроля может стать эффективным способом борьбы с угрозой новых террористических атак. Границы стали укреплять не только путем увеличения на них и по их периметру количества военных, но и путем использования компьютерных технологий, основанных на обработке биометрических данных.

Но терактов меньше не стало, равно как и не стало меньше легальных и нелегальных мигрантов.

Парадокс заключается еще и в том, что поначалу власти утверждали, что угроза террористических атак исходит от иностранцев, которые тем или иным способом проскользнули через границу. Но официальные данные говорят об обратном: большинство террористических атак в США и Евросоюзе были совершены гражданами или легальными резидентами. То есть погранконтроль не сработал на самой начальной стадии, допустив в страну террориста. Не сработали и спецслужбы, которые на протяжении многих лет, пока иммигрант на совершенно законных основаниях проживал в той же Европе, не смогли поставить заслон на его пути.

Кох считает, что реакция европейских правительств на события, происходящие сейчас в Афганистане в связи с приходом там к власти «Талибана»*, заставит их попасть в новый переплет. Как известно, в Европе, ссылаясь на страх перед проникновением потенциальных террористов на Запад, предлагают использовать для приема и размещения афганских беженцев третьи страны, например, Турцию, полагая, что эти беженцы в таком случае не попадут на территорию Европы. Но такие сделки лишь углубят зависимость Европы от авторитарных режимов, умело использующих страх ЕС перед неконтролируемой миграцией в своих интересах.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ