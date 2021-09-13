"Все видят и хорошо понимают": Что происходит с человеческим сознанием во время клинической смерти

Масштабное исследование приоткрывает завесу над тем, что чувствуют люди при остановке сердца Фото: Shutterstock

12 декабря 2012 года Кассандра Скотт была найдена лежащей лицом вниз в воде на пляже Куджи в Сиднее. У нее не было пульса, но ее реанимировали спасатель и врач скорой помощи, которые, на счастье, оказались неподалеку.

Позднее они зафиксировали, что Кассандра была в состоянии клинической смерти почти 15 минут. Ее сердце уже остановилось.

- Это немного похоже на сон, когда ты понимаешь, что спишь, но не спишь, - вспоминает Кассандра.- Сознательное бессознание, вот на что это было похоже. Не было света. Не было жарко. Это было похоже на сумерки.

Кассандре Скотт потребовались месяцы, прежде чем она снова смогла вернуться к прежней жизни. И она одна из немногих, кто способен вспомнить свою смерть. Опыт таких людей - это то, что ученые из научной Лаборатории Парния (США) стремятся понять.

ОНИ «ПУТЕШЕСТВУЮТ НА ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

Дежавю и видение света – чаще всего так описывают свои ощущения люди, вернувшиеся с того света.

Как такое может объяснить медицина?

Над этим вопросом бьется доктор медицинских наук Сэм Парния, доцент Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета. Он и его команда на протяжении нескольких лет проводят опросы и исследования, цель которых - изучить, что происходит с человеческим разумом во время и после остановки сердца. Включая, в том числе, воспоминания о переживании смерти.

На данный момент ученые уже проштудировали тысячи записей людей из разных частей мира, которые утверждают, что видели свою смерть.

«Люди описывают ощущение, что их «я» отделяется от их тела, и они могут визуально воспринимать происходящее».

«Они все видят и хорошо понимают, что происходит».

«Они смотрят на свое тело… или людей, которые суетятся вокруг них, на врачей, пытающихся их спасти».

Это цитаты из исследования доктора Парния. Он говорит, что некоторые люди также сообщают, что чувствовали, будто они путешествуют на очень большой скорости в другое измерение, в то время как другие начинают отрывочно вспоминать свою жизнь.

Иногда люди также описывают, что они пережили своего рода присутствие «чего-то или кого-то» при встрече со смертью.

«Многие из них описывают, что в это время они чувствовали, что их сопровождает сострадательное и доброжелательное существо или сущность, которая направляет их и помогает им в этом».

«А потом принимается решение, куда они должны двигаться». Продолжать свой путь в неизвестность или вернуться к жизни».

РАБОТА МОЗГА? РЕФЛЕКСЫ? ИЛИ ВСЕ ЖЕ ДУША?

Исследования доктора Парния продолжаются уже шесть лет. Первый эксперимент был в 2014 году, тогда он принял участие в крупномасштабном международном исследовании, в котором была собрана информация о 2060 пациентах с остановкой сердца из 15 больниц Великобритании, Австрии и США. Из них после реанимации выжил только 101 пациент.

И только девять человек из этой сотни вспомнили о чувстве отстраненности от тела. А два человека смогли описать свое состояние в тот момент, что они видели и слышали. И смогли детально рассказать о реанимации, которая была им оказана.

Дежавю и видение света – чаще всего так описывают свои ощущения люди, вернувшиеся с того света. Фото: Shutterstock

- Тогда мы впервые смогли доказать, что этот опыт (видение своей смерти) – он на самом деле реален. И он происходит в то время, когда у людей уже остановилось сердце, - говорит доктор Парния. – Теперь мы пытаемся понять, что вызывает такие видения– работа мозга? Рефлексы? Или все-таки есть что-то такое, что мы все называем душой? Если правда заключается в последнем, тогда где эта душа находится именно?

Доктор Парния и его команда продолжают исследования и сбор данных, чтобы лучше понять работу человеческого сознания во время и после остановки сердца, а также долгосрочные физические эффекты, связанные с этим.(https://med.nyu.edu/research/parnia-lab/get-involved-our-research/patient-participant-research-opportunities/mixed-methods-study-adult-cardiac-arrest) Так, один участник, который принимал участие в последнем исследовании, смог вспомнить два звуковых сигнала от машины, которая издавала звук с трехминутными интервалами. Это позволило исследователям зафиксировать, как долго длился потусторонний опыт человека.

Именно такое ощущении внешнего сознания пережила в свои 26 лет Кейт Клифф. Ее сбила машина, когда она переходила дорогу на пешеходном переходе в Сиднее почти десять лет назад. Ее подбросило в воздух и потом в прямом смысле слова шмякнуло о землю – и Кейт видела, как все это происходило. А потом смогла детально описать.

«Я была как бы внешней по отношению к своему телу, наблюдая со стороны все, что происходит со мной. Слышала все звуки. И в конце видела себя лежащей посреди дороги».

Позже, когда ее записи сопоставили с рапортами очевидцев, все сошлось. За исключением того, что в одном протоколе значилось, что «она была похожа на летящую по воздуху тряпичную куклу, я был уверен, что она умрет».

Но Кейт Клифф не умерла. Даже по прошествии нескольких лет после трагедии она помнит все детали и говорит, что одним из величайших подарков, которые она получила из этого опыта, стало умение смаковать простые моменты жизни.