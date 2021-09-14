Мечтаете о собственном доме? Он будет у вас

Кто уже отстроился, тот знает – поставить дом на три-четыре комнаты обходится дешевле, чем приобрести более или менее просторную квартиру Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждая семья мечтает о собственном жилье. Рано или поздно, появляются дети, и условия, с которыми раньше могли мириться молодые бездетные супруги, становятся неподходящими для того, чтобы растить малышей.

Однако купить городскую квартиру – для многих россиян задача и по сей день, скажем честно, трудновыполнимая. Зато благодаря возможности работать удаленно можно жить за пределами города. А это значит, что можно взять и построиться либо уже на имеющемся участке земли, либо на приобретенном с этой конкретной целью. Кто уже отстроился, тот знает – поставить дом на три-четыре комнаты обходится дешевле, чем приобрести более или менее просторную квартиру. Те, кто посмелее и поотчаяннее раньше так и делали на собственный страх и риск. А сейчас в этом помогает государство, предоставляя льготные ипотечные условия по программам индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Грех не воспользоваться. Тем более, что ИЖС - большой сегмент рынка жилищного строительства. Почему бы не давать под него кредиты на привлекательных условиях. На этом все могут выиграть: и население, и застройщики, и банки, и государство в целом.

Так, в частности, Банк ДОМ.РФ одним из первых занялся этим вопросом. В настоящий момент он еще улучшил условия ипотечного кредитования по программам, предназначенным для индивидуального жилищного строительства. Обновление коснулось программ «Семейная ипотека на ИЖС» и «Ипотека на ИЖС». Максимальное снижение ставок составило до 0,7 п.п.

«...Данное направление занимает одно из ключевых мест в нашей деятельности, - прокомментировал директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин, - Мы в постоянном режиме модернизируем наши программы, улучшаем условия кредитования по ним. Рассчитываем, что наши усилия позволят все большему количеству людей покупать и строить индивидуальные дома».

Наибольшее снижение ставок произведено по программе «Ипотека на ИЖС». Теперь оформить жилищный кредит можно по ставке от 9%, которая действует при первоначальном взносе от 20%, для зарплатных клиентов и при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.

Что касается программы «Семейная ипотека на ИЖС», то она доступна по ставке от 4,9%. Максимально выгодные условия могут получить клиенты, которые внесут сразу половину стоимости жилья.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке. Почти в 80% случаев положительные решения принимаются мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По карте предусмотрен кешбэк 5% при покупках в категориях «Путешествия», «Образование» и «Дом», а также 1% в остальных категориях. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.