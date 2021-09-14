В Норвегии к власти пришли ультралибералы, любители мигрантов и русофобы

Лидер Лейбористской партии Норвегии Йонас Гар Стоере Фото: REUTERS

13 сентября прошли выборы в Стортинг — парламент Норвегии. Долгое время опросы общественного мнения показывали лидерство правящего движения консерваторов. Но в итоге победу одержали оппозиционеры из Норвежской рабочей партии (НРП).

Правда, преимущество вышло условное: у НРП — 26%, у консерваторов — 20,3%. А оставшиеся кресла разделят ещё восемь других малых партий. Высказывалось мнение, что новое правительство Норвегии начнёт более конструктивную политику по отношению к России — например, лидер «рабочих», Йонас Гар Стёре, в случае прихода к власти обещал «развивать контакты с Москвой».

Однако, как рассказал kp.ru ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов (автор кандидатской диссертации о политической истории Норвегии), вряд ли на «скандинавском фронте» стоит ожидать прорывов.

— НРП — старейшая партия королевства, пребывала у власти в общей сложности свыше 50 лет. Сперва она действительно хорошо относилась к СССР. Тому способствовала идеологическая близость: то была партия социал-демократов (умеренных левых), — объясняет Фомин-Нилов. — Однако после 1945 года, с началом холодной войны, «рабочие» всецело приняли сторону США и Запада. С тех пор, по большому счету, ничего не изменилось, социал-демократы считают Россию наследницей «империи зла» и ориентируются на Демократическую партию США (ее лидер — нынешний президент Америки Джо Байден).

Как обращает внимание эксперт, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг (известный регулярными русофобскими заявлениями) долгое время был лидером партии и главой правительства, когда та пребывала у власти 10-15 лет назад. Так что говорить о каком-либо «примирении с Москвой» при подобном контексте не приходится.

Более того, НРП выступает за ультралиберальные ценности: за неограниченную миграцию и «гендерное равенство» (причем под «гендерами» тут понимается большое количество полов, превышающее традиционные два).

— Кстати, были времена, когда НРП получала свыше 50% голосов и могла сформировать правительство единолично, без союза с какими-либо другими партиями, — замечает Фомин-Нилов. — Но теперь в Стортинге множество политических сил без преобладания какой-либо одной. Это говорит о том, что атомизация норвежского общества усиливается.

Тем не менее, подчеркивают эксперты, сама географическая близость Норвегии и России будет подталкивать их к диалогу — например, проблемы экологии и коллективной безопасности в Арктике необходимо решать не зависимо от идеологических установок.