Ну, и рожа: смотрите, как выглядел типичный европеец 70 тысяч лет назад

Таким был Крайин - неандерталец, проживавший где-то между Голландией и Британией 70 тысяч лет назад.

Братья-близнецы Кеннисы – Андрей и Альфонс (Adrie and Alfons Kennis) – известные голландские художники с палеоантропологическим уклоном (palaeo-anthropological artists), как представила их Daily Mail, ссылаясь на голландское издание NL Times, продемонстрировали на днях свое очередное творение. В Национальном музее древностей в Лейдене (Rijksmuseum van Oudheden - RMO) появилось лицо неандертальца – по сути, древнего европейца. Точнее даже голландца. Братья восстановили его лицо по останкам, которые были извлечены со дна Северного моря примерно в 15 километрах от берега провинции Зеландия. Кость черепа еще в 2001 году обнаружил там некто Люк Антонисин (Luc Anthonisin), который участвовал в работах по углублению дна.

В 2009 году антропологи удостоверились, что найденные останки – часть лобной кости вместе с надбровной дугой – принадлежали неандертальцу. Ему дали имя Крайин (Krijn) и торжественно признали голландцем. Косточку передали в музей. О чем тогда – в 2009 году - сообщил Рональд Пластерк (Ronald Plasterk), который был в то время министром образования, культуры и науки Нидерландов. Ныне к косточке добавился портрет ее обладателя.

Косточка, благодаря которой было реконструировано лицо древнего европейца.

Крайин, кстати, мог быть и древним британцем, поскольку жил в Доггерленде (Doggerland) – местности, которая когда-то была сушей – располагалась на перешейке, соединявшим нынешнюю Голландию с Британией.

Доггерленд: Крайин жил в месте, которое когда-то было сушей.

Изотопный и генетический анализы останков позволили антропологам предположить, что древний голландец умер еще молодым, а при жизни питался в основном мясом. Рыбу почему-то не ел, несмотря на близость моря.

Косточка, благодаря которой и удалось понять, как выглядел Крайин, имела заметный дефект – большую шишку. То ли он получил сильный удар по лбу чуть выше правого глаза, то ли болел и шишка – это киста. То есть, опухоль – крайне болезненная.

Надо понимать, что лицо, воссозданное палео-художниками, весьма условное, вобравшее в себя все то, что сегодня известно об особенностях строения черепов неандертальцев. Эти представления, однако, оказались верными - обнаруженная косточка хорошо в них вписалась.

Дицо готово, осталось "вырастить" на голове волосы.

КСТАТИ

К 50 годам почти все неандертальцы становились калеками. Если не умирали раньше

Крайин у братьев Кеннис выглядит бодрым и жизнерадостным. Улыбается. Чему? Типичные неандертальцы скорее были угрюмыми. Потому что рано становились инвалидами. Кого-то, конечно, калечили враги, но в первую очередь «ранила» сама жизнь — трудная и голодная, отягощенная частыми «бытовыми» травмами, которые неандертальцы получали на охоте и в длительных переходах в поисках добычи.

- Из 50 неандертальцев, скелеты которых имеются в распоряжении ученых разных стран, треть были либо калеками, либо тяжело больными, - уверяет Пенни Спайкинс (Penny Spikins), британский археолог из Университета Йорка (archaeologist at the University of York). Она приводит в пример так называемого Шандарского человека (Shanadar Man) — неандертальца возрастом 40-50 лет, останки которого были обнаружены в Ираке. Без слез не взглянешь: почти ослеп и оглох, рука и нога иссохли.

Неандертальцы болели. Об этом свидетельствовали, скелеты, которые палеонтологи извлекли в свое время из пещеры Буфия-Бонневаль в Ла-Шапель-о-Сен (La Chapelle-aux-Saints). Почти все при жизни страдали от артрита.

Неандртальцы, по мнению некоторых антропологов, не были жизнерадостными - болезни мучали.

По словам Пенни Спайкинс, группы неандертальцев, состояли в основном из женщин, изможденных пещерным бытом, детей и подростков, которые выглядели более менее здоровыми, нескольких ковыляющих взрослых мужчин — будто бы вернувшихся с войны, и двух-трех счастливо исцелившихся - эдаких «легко раненых».

Вот и Крайин, похоже, тоже болел. И долго не прожил.

