Где на самом деле производят «импортные» товары для россиян и зачем бренды выдумывают себе новую родину

Япония Фото: Shutterstock

На всех рынках развернута масштабная кампания за потребителя. Конкуренция высока и производители прибегают к уловкам, чтобы захватить покупателя. Прием, который исправно работает не первое десятилетие, называется мимикрией.

Термин из биологии можно просто объяснить словом «маскировка». Некоторые бренды основывают стратегию продаж на позиционировании товара как произведенного за рубежом. У многих стран есть свои фирменные товары.

В Италии — это обувь и кофе.

В Германии — автомобили и бытовая техника.

В Швейцарии — часы, сыры и банковские услуги.

Англия и Индия делят чай.

Строить бренд на основе «иностранности» новые фирмы умеют в совершенстве. Упаковка и реклама пронизаны нужными смыслами. Репутация страны работает на товар. Но это не делает его импортным: ни по стране происхождения, ни в части философии, присущей фирмам с историей.

Производитель крупным шрифтом пишет на масле и твороге, что произведены они по финским технологиям — Финляндия известна качественной «молочкой». Мелким шрифтом с обратной стороны будто стыдливо добавляет: «Сделано в России». В случае с бытовой техникой псевдоевропейский бренд часто оказывается Made in China. Товар, к выбору которого трепетно относятся автовладельцы — моторное масло. На канистре могут быть начертаны иероглифы, флаг Японии или Южной Кореи. А по факту произведен смазочный материал в поселке или небольшом городе Центральной России.

СТРАНА ТРАДИЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

Еще одна страна, смыслы которой сейчас активно используют в маркетинге — это Япония.

Островное государство, с одной стороны, известно своей консервативностью и безоговорочным следованием традициям. С другой — считается мировым флагманом высоких технологий.

Япония — это фото и видео техника. Камеры Canon, Nikon и Sony собирают на местных заводах.

Япония — это автомобили. Концерны Nissan и Toyota, Honda, Yamaha и Kawasaki.

Наконец, Япония — это производитель известных автотоваров. Bridgestone, Akai и Idemitsu.

Последняя компания появилась в стране восходящего солнца 110 лет назад — юбилей в этом году. Но в России широкий потребитель узнал ее сравнительно недавно — 11 лет назад. На основе этого бренда интересно разобраться, как выглядит и ведет себя настоящая японская компания на иностранном рынке. В отличие от квази-иностранных брендов, которые пытаются сбыть свой товар, применив маскировку.

БИЗНЕС, КОТОРЫЙ НЕ ГОНИТСЯ ЗА ПРИБЫЛЬЮ

Основатель Садзо Идемитсу родился в 1885 году. Его семья продавала популярный в то время товар — краситель индиго. Садзо выучился в бизнес-школе и основал фирму по производству и продаже машинного масла. За годы работы она превратилась в нефтеперерабатывающую компанию со своими танкерами. А господин Идемитсу за 96 лет жизни стал не просто большим бизнесменом. На родине он был политиком и меценатом. Когда его не стало, император Японии лично написал поэму-некролог.

Интересно, что вокруг нефтеперерабатывающего завода в Японии по распоряжению Идемитсу был разбит парк, который за полвека превратился в густой лес. Садзо говорил, что бизнес должен быть красивым. Для консервативных японцев очень важны смыслы сенсея-основателя, которые он сделал основой корпоративной культуры. Уважение к человеческому существованию и тезис — «бизнес не должен гнаться за прибылью».

Компания продолжает изучать технологии переработки нефти, чтобы совершенствовать свои продукты. Если вы посетите автосалоны в Японии, то увидите, что ведущие производители доверяют маслам Idemitsu: рекомендуют водителям выбирать их продукт для обслуживания авто.

На логотипе Idemitsu профиль античного бога Солнца, врачевателя Аполлона. У древних он был символом устремленности в будущее. Амплуа благородного персонажа рифмуется с предназначением моторных масел и постулатами японского бренда.

Компания продолжает развиваться и решилась на органичный ребрендинг. В 2021 году логотип на упаковке масел получил новые очертания. Контуры профиля Аполлона стали более выверенными, а начертание названия сменило цвет с черного на «безупречный серый». Зная о приверженности японцев традициям, обновление можно считать смелым поступком.

В России компания открыла полноценное представительство, а не отдала бизнес на откуп франшиз и дистрибьюторов. Сейчас российским представительством руководит Мидзогучи Сёго, который работает в фирме почти 30 лет. В магазинах автотоваров по стране доступна полноценная линейка Idemitsu. Компания готовит новые продукты и решения. А значит скоро они появятся и на нашем рынке.