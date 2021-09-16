Россельхозбанк увеличил число участников стипендиальной программы до 450 человек

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Россельхозбанк расширил свою стипендиальную программу: в новом учебном году ежемесячную стипендию получат еще 54 талантливых студента. Всего в 2021-2022 годах финансовую поддержку от банка будут получать 450 учащихся аграрных вузов, подведомственных Минсельхозу России. Вырастет и размер стипендии: с 12,5 тысяч рублей ее подняли до 15 тысяч рублей.

Стипендиальная программа Росссельхозбанка была учреждена для материальной поддержки лучших учащихся-аграриев. Ее главная цель – создать студентам условия для эффективного обучения, позволяющие молодым людям сосредоточиться на занятиях, не отвлекаясь на подработку. Одна из стратегических задач проекта – формирование кадрового резерва молодых профессионалов для агропромышленного комплекса.

- Мы живем в условиях стремительного развития сельского хозяйства, которому требуются новые подходы, технологии, но, прежде всего, молодые прогрессивные специалисты, - комментирует председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. - Они могут зарядить энергией, привнести драйв и инновационные идеи, сделать отрасль еще более привлекательной и перспективной. Россельхозбанк хорошо понимает важность инвестиций в человеческий капитал. Поэтому мы продолжим делать всё, чтобы в сельское хозяйство приходила активная трудолюбивая и широко мыслящая молодежь.

Стипендии присуждаются студентам, показавшим высокую успеваемость и проявившим себя в научной работе. Весомым доводом при назначении материальной поддержки также является участие в олимпиадах. Стипендия выплачивается учащимся на протяжении 12 месяцев.

В новом учебном году стипендиальная программа Россельхозбанка также расширила свою географию. На 2021-2022 год в нее были дополнительно включены 12 филиалов вузов, подведомственные Минсельхозу, а также добавлены региональные филиалы банка в Калуге Томске и Калининграде. Сейчас стипендиальная программа охватывает 66 аграрных университетов в 49 регионах России.