Выставка на ВДНХ: Секреты госохраны России за 140 лет

В Экспозиции - трехцветный российский флаг, который водрузили над Кремлем после развала СССР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Сергей Викторович, лично меня на выставке «140 лет госохраны России», которая открывается в пятницу, 17 сентября, в 53-м павильоне ВДНХ - знаете, что удивило?

- Что же? Интересно...

Советник директора ФСО РФ, доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То, что здесь впервые «встретились» два флага - Советского Союза, который реял над Кремлем, его сняли, когда развалился СССР, в ночь на…

- Это было не в ночь, спуск советского флага начался в 19.35, вечером 25 декабря 1991 года.

- И здесь же, в экспозиции - трехцветный российский флаг, который тогда водрузили.

- Его подняли тоже 25 декабря 1991-го, но уже в 19.45, то есть через 11 минут после спуска флага Советского Союза.

Спуск советского флага начался в 19.35, вечером 25 декабря 1991 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тысяча уникальных экспонатов

- А 140-летие госохраны - когда?

- Юбилей отмечается в эти дни. А конкретно - 3 сентября 1881 года было принято решение о назначении Петра Черевина начальником охраны Александра III.

Ну, а ведомство создали днем позже, в соответствии с указанием государя-императора правительствующему Сенату.

- Скажите, сколько всего экспонатов на этой необычной выставке?

- Ну, то, что представлено сегодня, - порядка 500 совершенно уникальных вещей.

- Так много?

- И это - реально уникальные вещи.

На выставке - тысяча уникальных экспонатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здесь представлена геральдика Федеральной службы охраны в наградных знаках (медали, ордена), плюс там достаточно большой объем материалов, связанных с конкретными подразделениями ФСО. Если учитывать и их, то это будет больше тысячи экспонатов.

Представлена геральдика Федеральной службы охраны в наградных знаках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Высокая связь

- Телефонные аппараты – это правительственная связь, как я понимаю?

- Да, это то, что в те годы обеспечивало бесперебойную и строго конфиденциальную связь высшего советского государственного руководства (это сложилось со времен Сталина).

Правительственные "вертушки" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А чем эти телефоны отличаются от обычных?

- Это, действительно, уникальная аппаратура, с элементами засекречивания текста. На самом деле, ничего подобного в других странах просто реально не существовало.

Мы здесь показываем и телефоны, которые работали через коммутатор. Это было во времена императора Николая II и предсовнаркома Ленина, они не имели дискового набора. При Ленине же появилась и первая автоматическая система связи, ее провели через верхний кремлевский коммутатор, там находился специальный узел, который обеспечивал автоматические коммуникации между абонентами. Это привычный в 70-е - 80-е - 90-е годы наборный диск.

В сентябре отмечается 140-летие госохраны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И, если брать коммутатор Зимнего дворца, то по Царскому Селу, по Зимнему дворцу могли общаться любые придворные, высокие чиновники и так далее. Но из того же Царского Села позвонить в Петербург могли только два человека – государь-император и руководитель охраны.

То есть, это, практически, замкнутая система связи, та же самая специальная связь, которая не подлежит какой-либо системе контроля.

Телефон товарища Сталина

- А почему у товарища Сталина - такой старый телефонный аппарат?

- Нет, у товарища Сталина был абсолютно новый аппарат.

Телефон Сталина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если брать конференции «Большой тройки», то, по традиции, на рабочие столы лидеров государств ставились телефоны разных цветов. У Сталина был черный, у Черчилля – белый, а у Рузвельта – красный.

- Почему мы отдали товарищу Рузвельту телефон товарища Сталина? Это у нас должен быть красный!

- Мы не отдали. Они все хранятся у нас. (улыбается) В данном случае товарищ Рузвельт и товарищ Черчилль пользовались телефонами временно, в период проведения конференции.

Из «Максима» стреляли по немецким самолетам

- Еще нашему фотокору Владимиру Веленгурину понравился пулемет «Максим» - на фоне кремлевской звезды. Я в Кремле довольно часто бываю, но «Максима» там не вижу.

- В данном случае это не пулемет на фоне кремлевской звезды. Там немножко другое.

Это 4 ствола от «Максима», которые соединены в зенитный пулемет, со специальной системой охлаждения.

Такие пулеметы стояли на охране и обороне Московского Кремля в 41-м - 42-м годах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это те пулеметы, которые стояли на охране и обороне Московского Кремля в 41-м - 42-м годах.

И во время первого налета немецкой авиации на Москву (22 июля 41-го, через месяц и 1 день после начала войны), у фашистов были очень большие потери. Их самолеты шли на небольшой высоте, и их поражала наша зенитная артиллерия.

- И «Максимы»?

- Следующие налеты фашисты совершали уже на совершенно иных высотах, больше 2-х километров.

Но до 2-х пулеметы реально закрывали своим огнем небо.

И - надёжно защищали объекты, которые подлежали особой охране. Это промышленные предприятия, крупные культурные объекты, в том числе и Московский Кремль.

Все экспозиции можно осмотреть бесплатно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зелёная «Волга» для охоты в Завидово

- А вот зелёная машина, которую тоже сфотографировал Веленгурин - это чья такая, кто на ней ездил?

- Ну, у нас здесь две зеленых представлены, но это - уже - выставка, посвящённая ГОНу, Гаражу особого назначения ФСО. (Эта экспозиция развёрнута также в 53-м, а еще - в 54-м павильонах ВДНХ. - А.Г.)

Правительственный автомобиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здесь - машины первых лиц, начиная с императора Николая II и заканчивая новейшими марки «Аурус».

И вот там две - зеленых машины. Есть и полноприводная «Волга». Таких было всего 5 штук. Одна из них использовалась Брежневым во время охоты.

Таких зеленых "Волг" было всего 5 штук. Одна из них использовалась Брежневым во время охоты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Зеленая?

- Да, со специальным, от полноприводного «ГАЗа». То есть, там и передние ведущие колеса, которые обеспечивают высокую проходимость.

Это - как раз та машина, с которой охотился Леонид Ильич в Завидово.

Там еще одна - зеленая - стоит, «Гелендваген», она также использовалась для охоты, но уже Борисом Николаевичем Ельциным.

...- Но - вернёмся на выставку «140 лет государственной охраны России»... Я смотрю, здесь много интересных снимков, связанных с почетным караулом Президентского полка.

- Надо еще заметить, что выставка построена и по хронологическому принципу, и - по тематике.

И, конечно, у нас все основные структуры, которые, так или иначе, обеспечивают безопасность первых лиц, начиная со Службы безопасности президента, Управления личной охраны и заканчивая гаражом особого назначения, Президентским полком, Службой коменданта Московского Кремля, - они в полной мере представлены.

Кремлевский полк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще, такого уровня выставки я не помню, учитывая, что здесь же можно увидеть настоящие - XVI-XVII века - совершенно замечательные ядра из белого камня, которые использовали при мортирной стрельбе во время осады.

- Это здесь же, на этой выставке?

- Да-да. Там - и стрелецкий бердыш. Очень симпатичный, невероятно редкий экспонат – безоткатная горная артиллерийская пушка, которая состояла на вооружении у тех, кто охранял и оборонял Кремль.

И вот - в оные времена - у неё при выстреле взорвался (не выдержал!) затвор. И эта героическая пушка тоже здесь...

Каменные ядра XVI-XVII века, которые использовали при мортирной стрельбе во время осады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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- Сергей Викторович! Вход в музей свободный?

- Да. Все экспозиции можно осмотреть бесплатно. Здесь рады любому посетителю. В том числе - и славным ветеранам нашей госохраны.

Выставка будет работать до конца декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- И сколько выставка будет работать?

- Мы планируем, что в таком виде она просуществует до конца декабря этого года.

- Спасибо вам огромное за интересный рассказ, а Федеральной службе охраны России - за это грандиозное событие.