Лекарство от рака в каждом из нас. Как доноры костного мозга спасают своих генетических близнецов

18 сентября - Всемирный день доноров костного мозга Фото: Shutterstock

18 сентября, во Всемирный день доноров костного мозга, в 50 странах чествуют и благодарят тех, кто помогает безвозмездно и добровольно. Эту дату ввели в 2015 году по инициативе Всемирной Ассоциации доноров костного мозга, чтобы привлечь внимание к проблеме, повысить осведомленность людей и поблагодарить тех, кто уже отдал свои стволовые клетки крови, чтобы спасти кого-то.

Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) всегда отмечает этот праздник просветительскими акциями, цель которых – расширить донорскую базу, которая в нашей стране катастрофически мала.

В российских регистрах насчитывается более 160 000 добровольцев, готовых прийти на помощь онкобольным. Для сравнения, в Германии это число приближается к 10 миллионам потенциальных доноров, а в США – перевалило за 15 миллионов. Почему же мы отстаём? К слову, необходимый минимум для нашей страны – 500 000, а лучше 1 миллион.

Тема донорства костного мозга в нашей стране не так широко известна, как донорство крови, и подчас люди пугают себя страшилками из интернета и мифами. И доноры часто слышат разные версии этих мифов, когда рассказывают о своем благородном поступке.

«Могу успокоить тех, кто опасается последствий для здоровья при донорстве костного мозга. Перед самой процедурой проводится серьезное медицинское обследование, врачи проверяют, нет ли противопоказаний. Если есть малейшие отклонения от нормы, до донации не допустят – в ущерб донору проводить забор клеток не будут. Самое главное – не навредить донору!» – объясняет врач-трансфузиолог, завотделом Калининградской станции переливания крови Алена Егорова, которая в 2018 году стала реальным донором костного мозга. Никаких последствий для самой Алены эта процедура не имела – через год с небольшим после донации она стала мамой.

Алена Егорова. Фото: из личного архива.

Редкий шанс на спасение

Каждые 20 минут звучит диагноз – рак крови. Звучит это страшно, как приговор. Каждый год в России 5 000 родителей узнают: у их малыша лейкоз. У пациентов с этим онкозаболеванием стволовые клетки превращаются в злокачественные клетки крови. Чтобы остановить этот процесс, нужна пересадка костного мозга – клетки здорового человека позволяют восстановить способность организма к кроветворению и спасают жизнь.

Трансплантация костного мозга требуется при целом спектре тяжелых онкологических и гематологических заболеваний. Для этого нужен донор, генетический близнец, который подойдет по всем показателям и будет здоров. По словам медиков, шанс найти такого человека – 1 на 10 000. Родственные доноры подходят нечасто, в 80% случаев придется искать спасение в российских или зарубежных регистрах. Это базы данных, где врач может найти потенциального донора для тяжелобольного пациента. Поиски в иностранных регистрах требуют много времени и денег, поэтому необходимо, чтобы как можно больше доноров было именно из России.

«Когда меня пригласили стать донором, я сразу согласилась, так как хотела помочь и знала, насколько это редкий шанс и насколько это важно! Только представьте, каждый год около 4-5 тысяч человек с серьезными диагнозами нуждаются в пересадке костного мозга, и только около 200-250 пациентов получают помощь. Я хочу, чтобы все, кому это жизненно необходимо, находили своего генетического близнеца», – говорит донор костного мозга, выпускница Ярославского медуниверситета Татьяна Маршилихина, будущий врач-гематолог.

Татьяна Маршилихина. Фото: из личного архива

«Теперь мы одна семья»

Доноры признаются: самое большое счастье – узнать, что человек, для кого вы стали последней надеждой, пошел на поправку и восстанавливается. Правда, узнать, кому же вы помогли, и познакомиться с реципиентом можно только через 2 года после пересадки костного мозга. До этого можно узнать крайне скудную информацию. Из этических соображений.

«Я знаю о реципиенте совсем немного – это мужчина 55 лет, а ещё, что «он очень забавный», как говорит доктор. Я попросила передать ему привет и пожелание скорейшего выздоровления. Я считаю время до встречи! Вся моя большая семья очень ждёт знакомства с новым родственником. Я ему попросила передать, что теперь у него много родни», – поделилась донор из Нижегородской области, следователь Александра Силаева.

А в жизни нижегородца Дениса Пургина эта судьбоносная встреча уже произошла. Осенью 2019-го, как раз в преддверии Всемирного дня донора костного мозга, он познакомился с реципиентом, москвичом Константином Чепухалиным, который много лет боролся с тяжелой болезнью, перенес 5 курсов химиотерапии, и только пересадка костного мозга смогла помочь.

Денис Пургин. Фото: из личного архива.

«То, что встреча прошла волнительно, – это ничего не сказать. Мы обнялись с Костей, не могли наговориться. Жены наши плакали, а мы едва сдерживали слезы. Это была такая радость! – вспоминает Денис. – Мы дружим семьями, я удивляюсь, глядя на Константина: несмотря на свою болезнь, на все тяготы и невзгоды, он такой жизнерадостный, неунывающий, светлый человек. Страшный диагноз не отнял у него жажду жизни. Он строит дачу, нянчит внучку. Надеюсь, что он полностью оправится от болезни и будет долго жить и радовать близких».

Совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялась еще одна важная встреча Ларисы и ее донора кроветворных клеток – Натальи. Это первая встреча донора из Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ), она стала возможной спустя два года после трансплантации костного мозга Ларисе.

Наталья уже прилетала в Питер, чтобы поделиться своими кроветворными клетками с незнакомым пациентом. А врачи в Алмазовском центре в это время пытались спасти Ларису, больную раком крови. Они сделали, конечно, все возможное, но без Натальи у них ничего бы не получилось. Единственным шансом на спасение Ларисы была пересадка костного мозга – и единственный подходящий донор нашелся в далеком Благовещенске. И это была Наталья.

Лариса и Наталья. Фото: Сергей Строителев

И вот спустя два года, эти молодые женщины, раньше ничего не знавшие друг о друге, стали навсегда родными людьми.

Сегодня стать потенциальным донором костного мозга очень просто – для этого вам должно быть от 18 до 45 лет, вы должны весить больше 50 кг и не иметь противопоказаний по здоровью.

В каждом из нас есть лекарство от рака. Каждый из нас может стать для другого человека спасением. Просто не все ещё об этом знают. Донорство костного мозга жизненно важно для тяжелобольных пациентов, и чем больше добровольцев вступит в регистр, тем большее число людей получит шанс на излечение. Сделать это очень просто – сдать несколько миллилитров крови на типирование в любом медицинском офисе «Инвитро». А недавно совместный проект Национального РДКМ, Почты России и Русфонда открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России.

«Раньше чтобы войти в регистр доноров костного мозга нужно было сдать кровь для определения генотипа в лаборатории. Сделать это можно было только в крупных городах. Теперь благодаря обширной сети Почты стать потенциальными донорами костного мозга могут жители даже самых отдаленных регионов России. Для этого нужно подать заявку на сайте Национального РДКМ. Набор для взятия биоматериала придет добровольцу по почте. В наборе потенциальный донор костного мозга найдет палочки, которыми нужно просто провести по внутренней стороне щеки. После этого необходимо запаковать палочки в специальный пакет и положить его в конверт, на котором уже написан обратный адрес. Запечатанный конверт нужно отнести в ближайшее почтовое отделение для бесплатной отправки. Пересылку образца в лабораторию оплачивает Почта России», - объяснила kp.ru Раиса Ирз, руководитель департамента корпоративной и социальной ответственности Почты России.