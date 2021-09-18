Знакома с Трампом и Овечкиным: Новой подругой внука Пугачевой стала девушка из состоятельной семьи

Новая подруга Дени Байсарова Алина Шепель. Фото: Инстаграм.

Младший сын певицы Кристины Орбакайте этим летом вернулся в Москву из Лондона, где он получал высшее образование. Покидать Россию 22-летний Дени Байсаров пока не намерен. Молодой человек пытается развивать собственный бизнес: он занимается организацией арт-вечеринок. Благо, начальный капитал для своего дела у молодого человека имеется. Дени – сын миллионера Руслана Байсарова. Бизнесмен входит в Топ-200 самых богатых людей России (по версии Forbes, в 2019 году его состояние составляло 500 миллионов долларов).

Учитывая, что Дени – еще и внук примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, покорить его сердце непросто. И все же такая девушка нашлась. В Инстаграме Дени Байсаров поделился видеороликом, в котором он позирует вдвоем с роскошной блондинкой. Девушка выглядит как актриса или модель. Разумеется, им с Дени моментально приписали роман.

Внук Аллы Пугачевой поделился в Инстаграме роликом, снятым вместе с Алиной. Фото: Инстаграм.

Новую подругу сына Орбакайте зовут Алина Шепель, ей 23 года. Девушка из достаточно обеспеченной семьи: она отдыхает на дорогих курортах, одевается в бутиках Chanel и Dior. Подруга Байсарова получила блестящее образование. Школьницей Алина жила в США – родители отправили ее за океан на учебу. Затем Алина вернулась в Москву и закончила МГУ, а после отправилась в Лондон, где поступила в магистратуру на специальность «бизнес в сфере моды».

- Когда я окончила бакалавриат в МГУ, я сказала, что поеду в Лондон, только если поступлю в лучший университет и на факультет, который мне действительно интересен. Мой выбор пал на Univeristy of the Arts, London, факультет fashion business, - делилась Алина в Инстаграме.

Алина - девушка из состоятельной семьи, и при этом может похвастаться внешностью модели. Фото: Инстаграм.

После учебы в Лондоне Шепель вернулась в Москву. Сейчас она развивает несколько собственных проектов, связанных с творчеством. Например, записывает подкасты «101 вдохновляющая история», в которой рассказывает о современницах, добившихся успеха.

Девушка получила образование в США и в Лондоне, также у нее есть диплом МГУ. Фото: Инстаграм.

О своем отце Алина никогда не упоминает, зато часто показывает в Инстаграме маму, элегантную ухоженную блондинку. Ольга Шепель - президент Национальной ассоциации специалистов по контролю в сфере недвижимости и аттестации риелторов, председатель экспертной группы Госдумы.

У семьи Шепель очень широкий круг общения. Например, в Инстаграме Алины есть совместная фотография с президентом США Дональдом Трампом и хоккеистом Александром Овечкиным. Снимок был сделан в 2019 году на традиционном рождественском ужине Дональда Трампа.

Алина в 2019 году на рождественском ужине президента США Дональда Трампа вместе с Александром Овечкиным и его женой Анастасией Шубской. Фото: Инстаграм.

Вечеринка прошла в загородном поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Фото: Инстаграм.

Судя по тому, что Алина Шепель и ее мама Ольга ежегодно оказывались в числе приглашенных в загородное поместье Трампа в Мар-а-Лаго на рождественские и новогодние торжества, семья девушки может похвастаться достаточно влиятельными связями.

Мама Алины Ольга Шепель не первый год знакома с Дональдом Трампом. Фото: Инстаграм.

Алина никогда не публикует в Инстаграме снимки с мужчинами. Как, впрочем, и Дени Байсаров ранее не делился в соцсетях фотографиями своих девушек. И хотя знакомые внука Пугачевой уверены, что Алина – очень подходящая для него партия, поговаривают, что между молодыми людьми просто приятельские отношения. Что, впрочем, не мешает им со временем перерасти во что-то большее.