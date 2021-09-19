«С ботоксом мне намного легче принимать себя»: Седокова призналась, что боится старости и делает уколы красоты

Анна Седокова призналась, что не хочет "стареть красиво".

Споры на тему пластики и инъекций красоты не утихают ни на день. Одни звезды идут на все, чтобы побороть естественный ход времени. Другие уверяют, что предпочитают «стареть красиво», поэтому никогда не будут делать омолаживающие уколы. Высказалась на эту тему и 38-летняя Анна Седокова. В Инстаграме певица призналась, что боится старения, поэтому регулярно делает уколы красоты.

Поводом для размышлений звезды послужил свежий снимок 46-летней Дрю Бэрримор и 49-летней Камерон Диаз. Обе актрисы – противницы пластики, в Инстаграме они опубликовали честный снимок без фильтров и ретуши. Многих восхитили их естественные лица в возрастных морщинках. Однако Анну Седокову фото повергло в жас.

- По дороге к косметологу увидела новое фото Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор. И я сейчас наберусь духа и все же это напишу. Лицо Кэмерон, ее глаза и лоб, все было в ... морщинах. Фух, сказала, - сообщила певица своим подписчикам, - Я не хочу красиво стареть. Извините. Прочитала несколько статей на тему того, что она отказалась от инъекций и не хочет выглядеть как в молодости. Подумала, насколько нужно быть уверенной в себе, чтобы принять такое решение. Вы представляете, она каждый день встречает людей, которые ее постоянно сравнивают с версией 2000 года. Ведь фильмы так просто взять и пересмотреть сейчас. А вот молодость не пересмотришь.

Экс-«ВИА-Гра» призналась, что она постоянно подвергается критике: люди сравнивают ее нынешние снимки с фотографиями в молодости и говорят нелицеприятные вещи.

- Иногда люди покрикивают в мой адрес: А раньше было лучше! Вот я вас помню в 2002 году, вы была такая лапочка, вся натуральная и естественная. В 2002 мне было 20. А сейчас нет, - констатирует артистка.

Певица призналась, что регулярно колет ботокс, который помогает ей избавится от морщин на лице. Кроме того, уколы красоты для нее – это еще и своего рода психотерапия. Сделав очередную инъекцию омолаживающего препарата, Анна начинает чувствовать себя увереннее.

- Я не хочу принимать свои морщины, как часть себя. Не хочу принимать свой жирок на бочках. Не хочу принимать свои плохие привычки. Я хочу их исправить. И да, я делаю уколы красоты, - подчеркнула Седокова. - Я не люблю свои морщины и имею право их не любить! И хотя об этом не принято говорить, я сейчас поеду к косметологу и вколю в себя что-то. Уж простите меня за мою не натуральность. Тушь для глаз тоже не Бог создал. И не потому что я боюсь старости. Просто я не люблю свои морщины и имею право их не любить! И честно сказать, с ботоксом мне намного легче себя принимать такой как я есть.

Анна Седокова замужем за 29-летним баскетболистом Янисом Тимой. Пара поженилась осенью прошлого года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, Анна Седокова замужем за 29-летним баскетболистом Янисом Тимой. Пара поженилась осенью прошлого года. Сейчас супруги живут в разлуке. Спортсмен был вынужден отправиться искать новое счастье за океан из-за проблем с работой. Пара уверяет, что ни о каком расставании речи не идет, и они по-прежнему испытывают нежные чувства друг к другу на расстоянии. Но, тем не менее, уехать к любимому в Америку надолго Анна не может, ведь она зарабатывает только в России.

В Москву Янис приехал в 2019 году: латышский спортсмен заключил двухлетний контракт с баскетбольным клубом «Химки». Именно тогда он встретил Седокову и женился на ней. После этого болельщики стали замечать, что показатели Тиммы падают матча к матчу. Яниса перестали включать в основной состав команды, и он все больше времени проводил на скамейке запасных. Седокова же уверяла, что у клуба крупные финансовые проблемы – отсюда, мол, все беды. Певица намекнула, что ее мужу год не платили зарплату, и она содержала его.

По последним данным, Тимма собирается вскоре вернуться из США и продолжить карьеру в Европе. В число команд, готовых предложить Янису контракт, входят «Локомотив-Кубань», «Валенсия», «Олимпиакос», а также «Монако».