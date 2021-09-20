"Лицемерие и ханжество": читатели "КП" обсуждают высказывание актрисы Екатерины Васильевой об интеллигенции

Екатерина Васильева объяснила, почему она решилась уйти в монастырь. Фото: Кадр видео

Народная артистка РСФСР ответила на разные вопросы сына, например, что такое элита? Как она должна выглядеть, как себя вести? «Все в монастырь. Всем каяться. Интеллигенцию – в шахты! – рубанула с плеча Екатерина Васильева. - Сколько же зла принесла так называемая интеллигенция, неверующая, гордая. Сколько народна она совратила с пути истинного. Культурная интеллигенция для меня все равно, что растлители людей, молодежи. Интеллигенция сродни сатанинскому началу. Весь набор сатанинского кодекса чести – в книжках, фильмах, спектаклях, театрах… Могу представить, что скажет сейчас в мой адрес интеллигенция. Но мне все равно»...

Эти слова вызывали бурное обсуждение на сайте kp.ru. Мнения, как всегда, разделились.

«ЗА»

Ермолова Елена Витальевна, Москва:

«Не каждому дано почувствовать и понять смысл жизни. А у Екатерины Васильевой получилось! Хороший итог: сын - протоиерей, внуки. Значит в жизни была настоящая любовь и поиск правды. Жизнь сложна и быть честным в ней непросто. Очень люблю роли Екатерины Васильевой, но её ПОСТУПОК - это дорогого стоит. Быть собой, настоящей - как бы мне такого хотелось!»

Александр, Москва:

«В свое время мама моего товарища (она работала гардеробщицей в одном московском театре) сказала мне: только в театр не иди работать, потому что там одни проститутки и пьяницы. Время показало, что она была права, а Васильева не выдержала этой атмосферы...»

Николай, Москва:

«Оставьте в покое инокиню Василису. Вы не понимаете: чем больше вы её осуждает, тем себе делаете хуже, а ей будет спасение. Она ушла в другой мир. Интервью было не для светских СМИ, а для православных...»

Татьяна, Московская область:

«Какая сильная женщина! Восхищаюсь её мужеством. Каждое слово в цель! Как же она права!»

Лада, Санкт-Петербург:

«Екатерина искренняя, настоящая, хоть и актриса. Она пришла к Богу. В ее словах много правды и смысла. Действительно, интеллигенция приносит много вреда своими взглядами, действиями, высказываниями, текстами, постановками… Не все, конечно, но многие. Режиссеры-"новаторы" извращают нашу прекрасную классику. Для них нет ничего святого. Повернулись лицом к Богу! Но им не дано... Желаю здоровья матушке Василисе».

«ПРОТИВ»

Лила, Азербайджан, Baki:

«Мракобесие чистой воды. Как можно внушать людям что искусство - это плохо, мерзость и тому подобная ересь?»

Клоотс, Соединенные Штаты, округ Колумбия:

«Странно… Екатерина Васильева - очень талантливая актриса. И вдруг - такое мракобесие! Как это объяснить?»

Михаил, Санкт-Петербург:

«Лицемерие и ханжество. Всю жизнь пила, гуляла. Ребёнком вообще не занималась. Мужа своего замучила. И внука родного оставила без отца. А теперь святой стала... Ужас, конечно. Если бы хоть раскаялась. А так просто за себя боится...»

MAG2, Челябинская область:

«Скажет какая-нибудь баба Катя у подъезда "всех в шахты, все фильмы дрянь, если не о боге" - ну сумасшедшая, что возьмёшь. А скажет "сестра Василисса" - уже как бы не сама чушь несёт, а Господа своего транслирует. Но - именно своего, которого сама себе вообразила».

Вера, Москва:

«Больше похоже на спектакль для зарабатывания денег для своей семьи. Пусть и пошлет на шахту своего сыночка и внуков. Она Богу должна рассказывать свои бредни, а нам зачем нравоучения старушенции? У нас своя голова есть, в советах дилетантов не нуждаемся».

Дормидонт Евлампиевич, Москва:

«Интересно, кто это так ей мозги "промыл". Когда читал, что она отвечала, не покидало ощущение, что Васильева сошла с ума».

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