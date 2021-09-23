10 доз вакцины на одного: В Словении антипрививочники платят наркоманам, чтобы те привились от ковида вместо них

Власти Словении отрицают, что в стране сложился новый черный рынок Фото: REUTERS

В Словении вскрыли удивительную систему ухода от вакцинации. Люди, которые по тем или иным причинам не хотят прививаться от коронавируса, отправляют в больницы вместо себя подставных «пациентов». Те представляются нужным именем и стойко переносят вакцинацию. Для некоторых это не вторая и не третья доза вакцины. В том, как устроен этот бизнес, разбиралось местное издание Delo.

- За одного человека я получаю 300-400 евро, - признался журналистам один из подставных «пациентов». - Недавно я четвертый раз привился вакциной Johnson&Johnson.

По словам парня, спрос на такие услуги довольно велик. Он якобы лично знает человека, который получил уже 10 уколов. И речь не о каком-то гении перевоплощения. Наносить грим и менять прическу не приходится — расчет на то, что документы проверять не будут. Как правило, в подставные вакцинирующиеся идут люди, которым к уколам не привыкать — наркоманы, вечно находящиеся в поисках денег на новую дозу.

Конечно, при вакцинации у человека должны проверять документы. Но, как выяснили журналисты, делается это далеко не во всех прививочных пунктах. Где-то достаточно сказать, что оставил удостоверение личности дома, и данные запишут с твоих слов.

- Мы всегда просим человека без документов вернуться домой и прийти еще раз с удостоверением личности, - оспаривает расследование заместитель главного врача по сестринскому делу медицинского центра Марибора Александр Юс. - И чаще всего люди возвращаются: через пару часов или на следующий день. То есть у нас нет оснований утверждать, что они пытались выдать себя за кого-то другого.

Местный минздрав сообщает лишь об одном случае, когда выдававший себя за другого человек был раскрыт на пункте вакцинации. Впрочем, судя по сообщению ведомства, никакого наказания он не понес.

Если бы о такой схеме знали власти, она не была бы такой успешной. Как бы то ни было, медицинские чиновники Словении поручили делать прививки только после предъявления документов, удостоверяющих личность.