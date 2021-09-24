Хатай - место встречи цивилизаций

Город расположен на древних руинах Антиохийского отеля-музея. Среди этих исторических руин находится самая большая мозаика, известная во всем мире. Эта мозаика была обнаружена в 2009 году, примерно в пяти с половиной метрах под землей. Мозаика, взятая под охрану, занимает площадь почти 1050 квадратных метров. Во время строительных работ в отеле площадью 17 тысяч квадратных метров были обнаружены и другие артефакты.

В ходе археологических раскопок, проведенных тридцатью пятью археологами и пятью архитекторами-реставраторами, были найдены артефакты, принадлежащие тринадцати цивилизациям, начиная с эллинистического периода и заканчивая исламским периодом.

В Антакии также находится археологический музей. В музее хранится одна из крупнейших в мире коллекций мозаики. Эти тщательно сохраненные мозаики римской эпохи занимают четыре зала музея и поражают своей красотой. В музее собрана очень большая коллекция артефактов, относящихся к Древнему каменному веку: например, 9 веку до н. э. В нем есть статуя царя Суппилулиумы, статуя богини Иштар, рельеф Зевса эллинистического периода, скрижали и весовые единицы.

Конечно, обязательно стоит упомянуть о хатайской кухне, отражающей традиции древних цивилизаций и разных народов. Кухня города Хатай, в которой используются все ингредиенты средиземноморской кухни, является замечательной кухней с десертами, кислыми блюдами, мясными блюдами, выпечкой, джемами, хлебом, сыром, супами, холодными и горячими блюдами. Во время нашего пребывания в Антакии мы увидели, что в вкусных блюдах, которые у нас была возможность попробовать, используются органические турецкие свежие овощи и фрукты, которые мы также едим и в России.

Помимо этих овощей и фруктов, в кухне Хатая есть разные вкусы. Например, цитрусовый сок, виноградный сок и травы портулака. В хатайской кухне гармонично используют ингредиенты, в создании аромата используются дополнительные продукты: тахини и хумус, тахини и петрушка, грецкие орехи и перец. В оригинальных рецептах десертов практически нет изменений: тыквенный десерт, кюнефе, кадаиф, сырная халва.

Реклама