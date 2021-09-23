Михаил Мишустин на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство смогло договориться с представителями бизнеса об основных параметрах новых налоговых инициатив для горно-металлургической и химической отраслей. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

- Хотел бы поблагодарить вас за конструктивное сотрудничество, - обратился к бизнесменам Мишустин.

Премьер напомнил, что по поручению президента были подготовлены предложения по корректировке налоговой системы для некоторых добывающих отраслей.

- Они направлены на повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике и на стимулирование инвестиционной активности компаний, - сказал Мишустин.

Как рассказал журналистам глава РСПП Александр Шохин, представители бизнеса договорились с правительством, что новые налоги на горнодобывающий бизнес, предусматривающие повышение ставки по налогу на прибыль с 20% до 25-30% в случае высоких дивидендов за последние пять лет, будут действовать в течение трех лет. В РСПП это решение считают компромиссом.

Правительство и РСПП договорились создать рабочую группу

для обсуждения налоговых инициатив, в том числе, касающихся увязки налога на прибыль с размером дивидендных выплат и инвестиций за предыдущие периоды. Бизнесмены называют это законопроектом «по принуждению к инвестициями».

Во время встречи Мишустин напомнил бизнесу о социальной ответственности.

- Это ваше право распоряжаться и решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами, но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны, - заявил Мишустин.

Он отметил, что не только правительство, а в первую очередь граждане «ждут от бизнеса социально-ориентированных действий».

- Несмотря на дискуссию по ряду вопросов, у нас с вами общие интересы - это развитие экономики и повышение качества жизни людей, - сказал премьер.

Как пояснил глава Минфина Антон Силуанов, действующий порядок налогообложения основан на себестоимости сырья и не учитывает конъюнктуру мировых цен на такую продукцию.

- Резко увеличиваются рентные доходы компаний в результате изменения внешней конъюнктуры с точки зрения роста ценовых показателей. При этом государство, не получая доходов из-за роста цен, еще и несет дополнительные бюджетные траты при государственных закупках. Мы считаем, что это несправедливо, - сказал Силуанов. По его словам, уровень рентных изъятий должен быть соразмерен доходности компаний, а доступ к этим средствам должна иметь большая часть населения, которая нуждается в господдержке.

- В мировой практике уровень изъятия природной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет около 3-5% от выручки. В России даже с учетом прошлогодних изменений этот показатель находится в пределах 1-2%. При этом в нефтегазовой отрасли уровень налоговых платежей напрямую связан с ценовой конъюнктурой на мировых рынках и позволяет накапливать резервы для поддержки экономики и социальной сферы, - отметил глава Минфина.