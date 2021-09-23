Фонд культурных инициатив поддержал полторы тысячи проектов. И это только начало

В мае фонд был создан, а с 15 июня в него потекли мощным потоком проекты со всей страны

Напомним, инициатором фонда выступил Владимир Путин, когда объявил о его создании 21 апреля (этого года) в Послании к Федеральному Собранию. В мае фонд был создан, а с 15 июня в него потекли мощным потоком проекты со всей страны.

- С учетом прошлого ковидного года (да и этого тоже) уже всем очевидно, что поддержка культуре, искусству действительно нужна, - сказал на заседании Координационного комитета первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. - Но с такой скоростью, такими темпами подобные проекты никогда прежде не реализовывались. При объеме выделенных Фонду средств на этот год в 3,5 млрд рублей, мы получили заявки (с 15 июня по 6 августа) на общую сумму свыше 84 млрд рублей. К нам поступило 12460 заявок из разных регионов нашей станы от Ямала до Дагестана, от Калининграда до Камчатки.

Назвал Кириенко и самые активные регионы (кроме Москвы). Это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Белгородская и Московская области...

- Москва занимает только 10% в общем объеме заявок, а 90% - это регионы - сказал Кириенко.

Самая скромная заявка пришла из Пензенской области. «Алферьевский поселенческий досуговый центр» запросил всего 38, 7 тыс. рублей на кукольный спектакль «Учиться всегда пригодится», где актерами выступают дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Среди самых крупный (по сумме поддержки) стал проект Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре.

- Они попросили 67 миллионов рублей на юбилейную программу к 100-летию "самого доброго клоуна" киноактера Юрия Никулина. Но у них есть софинансирование на 238 миллионов, - пояснил Кириенко.

Вообще, как мы поняли, участие других соинвесторов, спонсоров, меценатов, которые готовы финансировать разные проекты в области культуры, в фонде только приветствуется. Это влияет и на размер президентского гранта.

Самым крупным по сумме поддержки стал и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций АртМастерс, успешно прошедший в этом году.

Сергей Кириенко рассказал, что впервые заявки на грант, помимо негосударственных НКО, могли направить коммерческие, муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Две трети заявок (65,2%) поступили от новых категорий заявителей.

За полтора месяца Экспертный совет подготовил более 25 тысяч экспертных заключений.

- Экспертный совет поддержал в этом году 1478 проектов. Список победителей появится завтра (24 сентября) на сайте фонда. Средний размер гранта более 2 миллионов рублей , - сказал Кириенко

- Каждая заявка рассматривалась по определенным критериям (несколькими экспертами), - поясни композитор, продюсер Игорь Матвиенко, который является председателем Экспертного совета фонда культурных инициатив. – Я понимаю, бывает трудно переключить тумблер с творческого языка на бюрократический. Но, чтобы заявка получила поддержку, придется внимательней отнестись к таким понятиям как бизнес-план. Это то, что нужно будет доработать многим соискателям. Были заявлены хорошие идеи, проекты, которые пришлось отклонить, потому что они были неправильно оформлены. В заявке обязательно должен быть календарный план, четко прописано, на что будут потрачены деньги. Должны быть показатели эффективности.

- За предоставленные деньги придется отчитываться. Система контроля будет жесткой, - поддержал коллегу Кириенко. – Но если вы не увидите свои проекты в списке, получивших поддержку, не отчаивайтесь. Это только начало работы фонда. 1 ноября можно снова подавать заявки. Их будут принимать до 20 января. Потом в течение двух месяцев их оценят эксперты. И в конце марта следующего года будет принято решение Координационного совета. Кстати, на следующий год бюджет фонда увеличится вдвое до 8 млрд. рублей.