Пациент скорее жив, чем мёртв: премьера нового сериала на НТВ «Метод Михайлова»

Фото предоставлены PR службой НТВ

Словно вихрь, Михайлов врывается в размеренную жизнь местной больницы, возмущая и восхищая коллег своими методами работы. Количество спасённых пациентов растет, но не все этому рады. Что скрывают сотрудники больницы и какие страшные дела творятся там много лет, будет выяснять доктор Михайлов. Главную роль в картине исполнил популярный российский актёр театра и кино Александр Устюгов.

Фото предоставлены PR службой НТВ

Максим Михайлов (Александр Устюгов) возвращается в родной город, курортный Аркадьевск, чтобы помочь матери (Татьяна Рассказова), у которой подозревают раннюю стадию Альцгеймера. Михайлов устраивается на работу в местную больницу и в первый же рабочий день проходит серьёзное испытание: к нему попадёт пациентка с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Михайлов обследует девушку и понимает, что до областной больницы она не доедет. Он оперирует сам, не смотря на огромный риск. Операция проходит успешно, но на следующий день, под предлогом необходимой реабилитации, Софью переводят в областную больницу. Позже Михайлов узнаёт, что по дороге пациентка скончалась. Он просматривает медкарту девушки и находит среди анализов ДНК-тест, назначаемый для определения совместимости будущего донора и реципиента при трансплантации органов. Михайлов подозревает, что смерть девушки не случайна, и начинает собственное расследование.

Александр Устюгов, исполнитель главной роли: «В этом проекте интересно попробовать всю эту историю, понять её, потому что жанр для меня специфический. Перед подготовкой пришлось посмотреть большое количество зарубежных сериалов, чтобы узнать, как это всё делается. Также дополнительная нагрузка – это разная терминология, и её надо не просто выучить, а разобраться, что ты говоришь. С этим ещё и много смешных ситуаций на съёмках было, потому что, например, «синдром массивной гемотрансфузии» выговорить достаточно сложно».

На проекте работало несколько медицинских консультантов, которые консультировали актёров и группу на всех этапах: до начала съёмок, на съёмочной площадке и на монтаже.

Фото предоставлены PR службой НТВ

Врач реаниматолог-анестезиолог Анастасия Акелькина на съёмках «Метода Михайлова» показывала актёрам, как правильно пользоваться различным медицинским оборудованием - дефибриллятором, аппаратами УЗИ и бронхоскопии, датчиками кардиомониторинга, ИВЛ - следила, чтобы оно было правильно размещено и подключено. Например, хирургу Михайлову (Александр Устюгов) она объясняла, как правильно при остановке сердца делать сердечно-легочную реанимацию.

Фото предоставлены PR службой НТВ

В каждой серии зрители будут наблюдать за буднями провинциальной больницы. Михайлов и его коллеги столкнутся с необычными случаями, упрямыми пациентами и их жизненными драмами, с которыми предстоит справиться главным героям картины.

«Метод Михайлова» - 27 сентября в 21.20 на НТВ!