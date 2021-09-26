Наконец выяснилось, почему дети так не любят брокколи и цветную капусту

Почему именно эта культура так нелюбима детьми? Разгадать это взялись исследователи из Австралии Фото: Shutterstock

Дети и так не особо жалуют овощи. А уж капуста у них и вовсе в топе ненавистных. Причем, независимо от того, брокколи это, или ее родственные цветная и брюссельская, а также капуста огородная, так привычная россиянам.

Почему именно эта культура так нелюбима детьми (а иногда и некоторыми взрослыми)? Разгадать это взялись исследователи из Австралии - доктор Дамиан Франк, ученый в области пищевых продуктов и сенсорики из Сиднейского университета и его коллеги из CSIRO (Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии).

ГОРЕЧЬ – ПРИЧИНА ВАЖНАЯ, НО НЕ ГЛАВНАЯ

- Капуста, в научном мире известная как брассика (Brаssica olerаcea), кладезь питательных веществ. Но некоторые из этих компонентов делают данное растение не только полезным, они придают ему также характерную горечь, - поясняет доктор Дамиан Франк.

Дети более чувствительны к горечи, чем взрослые, но она - не единственная причина, по которой они игнорируют капусту.

Оказывается, главная причина такой нелюбви – особый аромат, присущий всем видам брассики.

Согласно новому исследованию австралийских ученых, капуста содержит особое соединение, называемое сульфоксид S-метил-L-цистеин.

Именно он, смешиваясь с человеческой слюной, начинает издавать тот неповторимый аромат тухлых яиц или мертвечины, из-за которого дети категорически отказываются есть брокколи.

Данный запах разные люди чувствуют по-разному – кто-то терпеть его не может, а кто-то даже не чувствует. К первым, как правило, относятся дети. Ко вторым, взрослые. Как ученые объясняют такое различие?

- Все дело в том, что сила реакции зависит от индивидуальных особенностей микробиома полости рта, и у детей она отлична от взрослой, - поясняет доктор Франк. – Когда соединение сульфоксид S-метил-L-цистеин смешивается со слюной, оно мгновенно расщепляется ферментами, вызывая внезапный выброс дурно пахнущего газа во рту. Одним из таких наиболее сильнодействующих газов, например, является диметилтрисульфид.

КАК ИМЕННО ПРОХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Исследователи собрали образцы слюны у 98 детей в возрасте от шести до восьми лет. Также образцы слюны были взяты у родителей этих ребят.

После чего ученые смешали слюну с порошком цветной капусты в пробирке и проанализировали образование газов, выделяемых из каждого образца.

- Забегая вперед скажу, что обнаружилась значимая корреляция слюны родителей и детей, - сказал доктор Франк, - если в образце взрослого было много газа, примерно такой же результат был и у ребенка. В то время как некоторые семейные образцы провоцировали образование большего количества газа, другие пары ребенок-родитель показывали «полный штиль».

Помимо изучения слюны, родителей и детей просили оценить запах и вкус сырой или приготовленной на пару цветной капусты и брокколи. Дети, у которых выделялся высокий уровень газа, чаще говорили, что им не нравится запах или вкус.

КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ КАПУСТУ

А как объяснить тот факт, что, с одной стороны, существует схожая корреляция слюны у родителей и детей, о которой выше говорит профессор Франк – а с другой, дети являются большими ненавистниками капусты по сравнению со взрослыми?

«Это все вопрос жизненного опыта. Вы можете научиться любить овощи так же, как вы с возрастом привыкаете любить пиво, перец и кофе».

Оказывается, такие факторы, как аромат и «симпатия» к еде, временны, и их можно изменить.

«Это происходит по мере того, как вы взрослеете, вы сталкиваетесь с большим количеством продуктов и со временем начинаете принимать и любить ранее ненавистные продукты».

Авторы исследования рекомендуют простой прием, который вы можете использовать для того, чтобы привить детям любовь к брокколи, цветной капусте и вообще любым продуктам: добавьте немного сырного соуса к такой еде. Со временем уменьшайте количество сыра, чтобы вкус капусты становится более доминирующим. Так раз за разом вы приучите ребенка к тому, что капуста это вкусно. Что на самом деле так и есть!