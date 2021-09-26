Наконец выяснилось, почему дети так не любят брокколи и цветную капусту

Почему именно эта культура так нелюбима детьми? Разгадать это взялись исследователи из Австралии
Фото: Shutterstock
Дети и так не особо жалуют овощи. А уж капуста у них и вовсе в топе ненавистных. Причем, независимо от того, брокколи это, или ее родственные цветная и брюссельская, а также капуста огородная, так привычная россиянам.
Почему именно эта культура так нелюбима детьми (а иногда и некоторыми взрослыми)? Разгадать это взялись исследователи из Австралии - доктор Дамиан Франк, ученый в области пищевых продуктов и сенсорики из Сиднейского университета и его коллеги из CSIRO (Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии).
- Капуста, в научном мире известная как брассика (Brаssica olerаcea), кладезь питательных веществ. Но некоторые из этих компонентов делают данное растение не только полезным, они придают ему также характерную горечь, - поясняет доктор Дамиан Франк.
Дети более чувствительны к горечи, чем взрослые, но она - не единственная причина, по которой они игнорируют капусту.
Оказывается, главная причина такой нелюбви – особый аромат, присущий всем видам брассики.
Согласно новому исследованию австралийских ученых, капуста содержит особое соединение, называемое сульфоксид S-метил-L-цистеин.
Именно он, смешиваясь с человеческой слюной, начинает издавать тот неповторимый аромат тухлых яиц или мертвечины, из-за которого дети категорически отказываются есть брокколи.
Данный запах разные люди чувствуют по-разному – кто-то терпеть его не может, а кто-то даже не чувствует. К первым, как правило, относятся дети. Ко вторым, взрослые. Как ученые объясняют такое различие?
- Все дело в том, что сила реакции зависит от индивидуальных особенностей микробиома полости рта, и у детей она отлична от взрослой, - поясняет доктор Франк. – Когда соединение сульфоксид S-метил-L-цистеин смешивается со слюной, оно мгновенно расщепляется ферментами, вызывая внезапный выброс дурно пахнущего газа во рту. Одним из таких наиболее сильнодействующих газов, например, является диметилтрисульфид.
Исследователи собрали образцы слюны у 98 детей в возрасте от шести до восьми лет. Также образцы слюны были взяты у родителей этих ребят.
После чего ученые смешали слюну с порошком цветной капусты в пробирке и проанализировали образование газов, выделяемых из каждого образца.
- Забегая вперед скажу, что обнаружилась значимая корреляция слюны родителей и детей, - сказал доктор Франк, - если в образце взрослого было много газа, примерно такой же результат был и у ребенка. В то время как некоторые семейные образцы провоцировали образование большего количества газа, другие пары ребенок-родитель показывали «полный штиль».
Помимо изучения слюны, родителей и детей просили оценить запах и вкус сырой или приготовленной на пару цветной капусты и брокколи. Дети, у которых выделялся высокий уровень газа, чаще говорили, что им не нравится запах или вкус.
А как объяснить тот факт, что, с одной стороны, существует схожая корреляция слюны у родителей и детей, о которой выше говорит профессор Франк – а с другой, дети являются большими ненавистниками капусты по сравнению со взрослыми?
«Это все вопрос жизненного опыта. Вы можете научиться любить овощи так же, как вы с возрастом привыкаете любить пиво, перец и кофе».
Оказывается, такие факторы, как аромат и «симпатия» к еде, временны, и их можно изменить.
«Это происходит по мере того, как вы взрослеете, вы сталкиваетесь с большим количеством продуктов и со временем начинаете принимать и любить ранее ненавистные продукты».
Авторы исследования рекомендуют простой прием, который вы можете использовать для того, чтобы привить детям любовь к брокколи, цветной капусте и вообще любым продуктам: добавьте немного сырного соуса к такой еде. Со временем уменьшайте количество сыра, чтобы вкус капусты становится более доминирующим. Так раз за разом вы приучите ребенка к тому, что капуста это вкусно. Что на самом деле так и есть!